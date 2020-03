I dettagli Playstation 5 arrivano domani in diretta streaming

Finalmente ci siamo. Domani è il giorno della verità per Playstation 5. Se nella giornata di oggi Microsoft ha rilasciato parecchi dettagli sulla sua prossima console, domani sarà finalmente il turno di Sony.

Lo ha annunciato Sony attraverso un semplice un tweet. Domani il colosso ospiterà sul proprio blog ufficiale una live streaming su PlayStation 5, a partire dalle ore 9:00 Pacific Time, dunque le 17 in Italia. Sarà presentata da Mark Cerny, responsabile dell’architettura della console e direttore di entrambi i giochi di Knack per PS4. Secondo Sony, la presentazione fornirà “un tuffo nell’architettura di sistema di PS5 e come modellerà il futuro dei giochi”.

La rivelazione di PlayStation 5 è stata un processo lungo ed elaborato. Alcuni dettagli di base sulla console sono stati prima rivelati attraverso un intervista con Wired lo scorso aprile. L’articolo ha confermato che la console sarà alimentata da una CPU AMD Ryzen di terza generazione con otto core costruiti sulla microarchitettura Zen 2 da 7 nm dell’azienda, e che avrà una GPU personalizzata, costruita sulla famiglia Radeon Navi di AMD, che supporta il ray-tracing.

Cerny ha anche confermato che la console supporterà la grafica 8K, e che godrà all’interno di un SSD. Fortunatamente sarà retrocompatibile sia con i giochi PS4, che con l’attuale visore PSVR.

Ci sono ancora tante domande intorno alla console, ad iniziare dal design, dal prezzo (che secondo Bloomberg potrebbe essere vicino a 470 dollari ), dal controller DualShock e dall’interfaccia di sistema.

Non si sa, ovviamente, quali di queste informazioni saranno fornite da Sony, ma certamente domani sarà una giornata importante per saperne di più sulla console. Anche sulla data di rilascio vi è incertezza, ma è probabile che la console Sony sarà rilasciata in un periodo molto vicino alla release di Xbox Series X, attesa per le vacanza di natale 2020.

Nell’attesa di saperne di più su PS5, vi rimandiamo all’articolo sulle caratteristiche tecniche di Xbox Series X, appena annunciate da Microsoft.