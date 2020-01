La presentazione di Playstation 5 attesa a febbraio

Mentre Microsoft ha già svelato da tempo Xbox Series X, almeno dal punto di vista estetico, Sony sta ritardando invece la presentazione di Playstation 5, della quale al momento si conosce soltanto il logo ufficiale, in realtà pressoché identico al precedente logo. Si sa già che Sony salterà l’E3 2020 di giugno, mentre si ipotizza che la presentazione di PS5 potrebbe avvenire a febbraio prossimo.

Il nuovo report è verosimile, anche in considerazione della sequenza temporale con cui la multinazionale giapponese ha svelato PlayStation 4, completamente rivelata in un evento a New York City durante il mese di febbraio nel 2013, prima di essere messa in vendita a novembre 2013.

Il primo indizio di una possibile presentazione di PS5 a febbraio 2020 è arrivato da David Jaffe, direttore di gioco che ha lavorato ai titoli di Twisted Metal e God of War. Jaffe non ha fornito una data specifica per l’evento di presentazione di PlayStation 5, ma se le sue informazioni dovessero rivelarsi accurate, significa che la console si mostrerà entro le prime due settimane di febbraio. Nel frattempo, nessun invito ufficiale ai media è mai stato diramato dalla società.

Nel frattempo, anche il giornalista Mike Futter ha aggiunto nuovo hype, riportando di una possibile rivelazione della console a febbraio. L’hype che circonda la PlayStation 5 è cresciuto da quando Sony ha confermato che stava lavorando alla console di prossima generazione.

Peraltro, l’attesa è cresciuta sensibilmente nel momento in cui la società ha anche annunciato le capacità di retro compatibilità con le versioni precedenti di PlayStation: PS5 potrebbe consentire agli utenti di eseguire giochi PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4, con vari miglioramenti.

La maggior parte dei dettagli su PlayStation 5 non sono al momento confermati, così come nessuna informazione è attualmente trapelata su prezzo e la line up dei giochi al lancio. PlayStation 5 uscirà a Natale 2020, e segnerà certamente una tappa importante nella guerra delle console.

