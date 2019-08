I Goonies, caccia al tesoro di Willy l’Orbo in offerta su iTunes

I Goonies, il film cult capace di far emozionare, ridere e tenere sulle spine con Mikey, Brad, Chunk, Mouth, Data, Stef, la banda Fratelli, la signora Walsh e Slot, si può acquistare in offerta per un tempo limitato su iTunes.

A distanza di trentaquattro anni, la caccia al tesoro di Willy l’orbo ha ancora tutti gli elementi per far diventare i Goonies il film dell’estate, anche quella del 2019, per chi rivedrà la pellicola approfittando anche dell’offerta di iTunes, che sconta ancora per pochi giorni il titolo cult.

I presupposti per un’avventura indimenticabile, anche per i bambini di oggi, ci sono tutti: il galeone pirata, il mistero della banda Fratelli, la mappa del tesoro, i trucchi e le invenzioni mozzafiato, le corse in bicicletta, le battute e i colpi di scena.

Una storia semplice – I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi che seguendo una misteriosa mappa del tesoro, si lanciano in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti, che li porterà in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro e ad affrontare una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile – che gli autori, le interpretazioni spontanee e divertenti degli attori e anche il tema principale della colonna sonora firmato da Cyndi Lauper, sono riusciti a trasformare nel 1985 in un film senza tempo.

“Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, i Goonies sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali”, scrive la redazione di iTunes. Non poteva che essere così: la pellicola, frutto dell’immaginazione di uno Steven Spielberg reduce di E.T., è stata diretta da Richard Donner (Superman, LadyHawke, Arma Letale) e sceneggiato da Chris Columbus (Gremlins, Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter).

I Goonies, il film che non può mancare in una collezione di film di famiglia, si può acquistare su iTunes a 9,99 euro ma, solo per pochi giorni, è in vendita ad un prezzo scontato di 3,99 euro.