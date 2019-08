Giochi Xbox su iPhone e iPad in streaming, le prime schermate in rete

Playstation 4 lo può fare da tempo, così anche Steam Link: sentiamo parlare del progetto Microsoft xCloud fin dal 2018 ma ora forse la presentazione è più vicina di quel che si pensasse: presto potremo divertirci con i giochi Xbox su iPhone in streaming.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della multinazionale di Redmond, su Internet appaiono le prime due schermate di xCloud, vale a dire la nuova funzione che trasforma la console di videogiochi del costruttore in un server personale in grado di trasmettere i videogiochi a iPhone o iPad.

La prima schermata intitolata Devices – Console Streaming, spiega che la propria console Xbox One può funzionare come un xCloud server personale. In questo modo è possibile inviare in streaming l’intera libreria di giochi Xbox, inclusi i titoli che rientrano nel pacchetto in abbonamento Xbox Game Pass ai propri dispositivi mobile. La funzione può essere abilitata solo dopo aver effettuato un test della rete locale.

Invece la seconda schermata informa che la procedura di configurazione è completata e che l’utente deve aprire l’app Preview sul proprio dispositivo mobile. In questo articolo riportiamo le due schermate di Microsoft xCloud pubblicate da WindowsCentral Il testo precisa che l’utente può proseguire e confermare l’operazione continuando a utilizzare lo stesso controller Bluetooth.

Alcuni dettagli, inclusa la possibilità di usare lo stesso controller, sembrano simili a una dimostrazione di Project xCloud che Microsoft ha offerto a marzo di quest’anno durante la quale il giochi xBox in streaming su un terminale Android era gestito con il controller Xbox connesso via Bluetooth allo smartphone.

Al momento non emergono altri dettagli ma, tenendo presente che l’evento Gamescom, uno dei più importanti al mondo dedicato ai videogiochi, è in corso in Germania proprio in questi giorni, non si può escludere che Microsoft decida di svelare ulteriori novità di xCloud a breve.

Sarà un autunno interessante per il gaming sui dispositivi Apple: oltre all’abbonamento Apple Arcade è in arrivo la possibilità di usare i joypad di Xbox e anche di Playstation 4 abbinati a iPhone, iPad e persino con Apple TV, grazie al supporto in arrivo in iOS 13, iPadOS e anche tvOS 13.