I migliori smartphone di fine 2020, da iPhone 12 ad Android per tutte le tasche

E’ stato un anno certamente complicato, per via della pandemia in corso che si spera, possa definitivamente salutarci entro l’estate 2021. Eppure non sono mancate diverse sorprese sorprese nel panorama hi tech, che seppur in via digitale, ha comunque sfornato keynote e presentazioni di nuovi prodotti. In questo articolo vogliamo segnalarvi quelli che, ancora oggi, possono essere considerati i migliori smartphone di questo (fine) 2020. In elenco, non per forza i terminali più costosi, ma quelli che potrebbero rappresentare il miglior acquisto, anche per rapporto qualità prezzo.

iPhone 12/mini

Non possiamo non partire con iPhone 12. Quest’anno i fan Apple avranno in questo, anzi in questi, terminali, il vero e proprio punto di riferimento. Con riferimento al modello da 6,1 pollici lo abbiamo definito nella nostra recensione il più feroce rivale del modello Pro. Altra “grande” sorpresa è stata poi il modello mini, che rappresenta quell’oasi in mezzo al deserto per chi ricerca un terminale davvero piccolo e leggero, ma versatile e potente. Ed allora, iPhone 12 e iPhone 12 Mini sono due dei migliori smartphone che possiate acquistare per questo finale del 2020. Ovviamente, resteranno due modelli di riferimento per gran parte del 2021, se non anche per gli anni a venire. Potete acquistare iPhone 12 su Amazon a questo indirizzo, mentre iPhone 12 mini si acquista a questo indirizzo, anche a rate senza busta paga e interessi.

Asus Zenfone 7 Pro

Se per voi le prestazioni rappresentano tutto, allora Asus Zenfone 7 Pro potrebbe davvero fare al caso vostro. Non solo, ha una sorpresa che non ti aspetti: è privo di camera frontale. Già, perché non serve quando la camera posteriore ruota, così da fungere all’occorrenza anche da camera selfie. Le specifiche tecniche, poi, sono di prim’ordine, con il processore Snapdragon 865+ octa core e memorie LPDDR5 per la RAM e UFS 3.1 per la ROM. Completano il cerchio di caratteristiche top di gamma lo schermo AMOLED a 90 Hz e la quasi assenza di cornici. Su Amazon si acquista a 799 euro.

Vivo X51

Tra le migliori scelte di questo fine 2020 anche Vivo X51. Si tratta di un terminale che ha nel suo design e nella camera posteriore i principali punti di forza. Per il primo, svetta un ampio display con bordi ricurvi, davvero ben fatto, che offre una comodità nella presa e nell’utilizzo quotidiano davvero non da poco. La camera posteriore, invece, integra un vero e proprio gimbal, che permetterà di stabilizzare i vostri video come mai prima d’ora. Uno smartphone davvero particolare, che merita di essere provato.

OnePlus 8T

Anche per quest’anno OnePlus ha detto la sua con il flagship OnePlus 8T, il primo con supporto alla tecnologia di ricarica Warp Charge 65, un display fluido a 120 Hz e OxygenOS 11. Proprio la ricarica è stata uno dei focus principali dell’azienda: un’intera giornata di utilizzo con appena 15 minuti di caricamento. Dotato di una tecnologia a doppia batteria per ricaricare rapidamente i 4500 mAh totali. Il tutto a partire da 599 euro.

Realme X50 Pro

Questo 2020, quando si parla di smartphone, non potrà che essere ricordato anche per il Realme X50 Pro. Si tratta dello smartphone top di gamma con il prezzo di listino più basso. Snapdragon 865, 8 GB di RAM, e quad camera da 64MP con ricarica super veloce da 65W a 599 euro di listino, che si riducono ulteriormente se si guarda ai prezzi Amazon, dove attualmente è proposto a meno di 530 euro.

Galaxy S20FE

Durante questo finale di 2020 Samsung ha presentato Galaxy S20 Fan Edition (FE), progettato per rendere accessibili le esperienze più all’avanguardia a un numero ancora più ampio di persone, senza rinunciare a un display da 120Hz, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e la memoria interna espandibile. Ecco le caratteristiche del terminale.

Samsung Galaxy S20 FE è dotato di un display da 6.5 pollici flat Full HD+ Super AMOLED di tipo Infinity-O Display, con ben 407ppi, e supporto HDR10+. Il dispositivo ha dimensioni di 74.5 x 159.8 x 8.4mm, e un peso di 190 grammi. Dal punto di vista multimediale vanta una fotocamera anteriore da 32MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore da 12MP Ultra-Grandangolare, affiancato da un secondo da 12MP grandangolare e un teleobiettivo da 8MP. E’ lo smartphone più economico di questa lista con il suo listino di 490 euro.