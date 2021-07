I nuovi ricevitori ibridi di TIM integrano Android TV e DVB-T2

La francese Sagemcom ha annunciato di avere iniziato a consegnare a TIM iL nuovo set-top box ultra HD IP/DVB-T2 di TIM, basato sul Broadcom BCM72180, un processore quad-core da 24k DMIPS, con Wi-Fi 6 integrato e supporto del codec AV1.

IL set-top box fornisce l’accesso alla gamma completa di servizi di intrattenimento di TIM, tra cui TIMVISION, TIMMUSIC, TIMGAMES e DAZN, ma anche Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molto altro.

Il prodotto è dotato di un sintonizzatore DVB-T2 che, collegato a un’antenna, permette di ricevere i canali in chiaro del digitale terrestre e i programmi criptati Nagravision.

Con il Wi-Fi 6 integrato, tutti i contenuti IP possono essere ricevuti via Wi-Fi, rendendo possibile posizionare il dispositivo in qualsiasi punto della casa senza doverlo collegare con il cavo al modem Internet. Il telecomando Bluetooth è provvisto di microfoni integrati e permette agli abbonati di accedere ai contenuti utilizzando la ricerca vocale.

Ecco le specifiche:

Sistema operativo Android TV: App direttamente da Google Play per una experience simile a quella degli smartphone Android

Digitale terrestre integrato: Standard DVB-T2 di ultima generazione

Infrarossi con tecnologia Bluetooth, per consentire la ricerca e l’assistenza vocale

Memoria interna: 32 Giga di memoria flash integrata per scaricare le App preferite e una selezione dei giochi di TIMGAMES. Espandibile ulteriormente tramite scheda micro SD

Processore di ultima generazione: Marvell BG4-CT, per garantire alte performance a supporto dello streaming, del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate

Connettività Wi-Fi dual band 2,4/5GHz b/g/n/ac: consente una maggiore velocità e stabilità per la visione dei servizi video in alta definizione e per l’intrattenimento digitale

4K:Una maggiore risoluzione, quattro volte superiore rispetto allo standard ad alta definizione attualmente più diffuso (Full HD)

2 porte USB (3.0 e 2.0): per connettere i dispositivi personali

Uscita ottica spidif: consente di collegare il TIM Box all’impianto Home Theater

Google Cast: per riprodurre film, musica e foto da smarthphone o PC sulla TV

Lettore Multimediale: riproduce contenuti personali attraverso il lettore di schede SD

RAM: 2GB: (1GB dedicato al Sistema Operativo Android e 1GB dedicato alla GPU (Graphic Processor Unit)

Sagemcom è un gruppo industriale francese, specializzato in terminali ad alto valore aggiunto per i mercati della banda larga, dell’audio/video e dell’energia. L’aienda in questione progetta, produce e consegna più di 40 milioni di terminali in tutto il mondo ogni anno, utilizzando le proprie fabbriche e partner industriali in varie nazioni, L’organico di 5.500 dipendenti lavora in più di 50 Paesi.

