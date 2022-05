I piani UE per regolamentare Apple slittano alla primavera del 2023

Le nuove normative di vasta portata dell’Unione europea rivolte ad Apple e altre grandi aziende tecnologiche entreranno in vigore all’inizio del 2023. Tutto slittato alla prossima primavera.

Lo ha riferito il capo antitrust dell’UE Margrethe Vestager, tramite TechCrunch, che ricorda come il Digital Markets Act (DMA) dell’UE potrebbe costringere Apple ad apportare importanti modifiche all’App Store, ai messaggi, a FaceTime, ai browser di terze parti e a Siri in Europa. Ad esempio, potrebbe costringere Apple a consentire agli utenti di installare app store di terze parti o di scaricare e installare app tramite sideload, oltre a dare agli sviluppatori la possibilità di interagire strettamente con i servizi di Apple e promuovere le proprie offerte al di fuori dell’App Store, utilizzando anche sistemi di pagamento di terze parti.

In un discorso alla conferenza dell’International Competition Network tenutasi a Berlino, Vestager ha affermato che il DMA ” entrerà in vigore la prossima primavera”, con l’UE che si sta “preparando per l’applicazione non appena arriveranno le prime notifiche”. Il DMA avrebbe dovuto originariamente entrare in vigore nell’ottobre 2022, suggerendo che c’è stato un leggero ritardo nella preparazione della nuova legislazione.

Questo perché, come suggerisce Vestager, c’è la necessità di creare nuove strutture all’interno della Commissione, mettere in comune le risorse, assumere personale, redigere ulteriori testi giuridici sulle procedure o sulle procedure di notifica.

I nostri team sono attualmente impegnati con tutti questi preparativi e puntiamo a andare avanti con le nuove strutture molto presto

I legislatori dell’UE hanno approvato provvisoriamente la DMA a marzo. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo devono dare l’approvazione definitiva alla legislazione prima che possa entrare in vigore. Le grandi aziende tecnologiche che soddisfano i criteri per essere designate come “gatekeeper” devono dichiarare il loro status alla Commissione europea entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento, con un ulteriore periodo di due mesi per l’UE di confermare la designazione di gatekeeper, il che significa che potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima che le aziende affrontino misure esecutive.

Apple è quasi certa di essere classificata come “gatekeeper”, per via delle dimensioni del suo fatturato annuo nell’UE, della sua proprietà e gestione di piattaforme con un gran numero di utenti attivi e della sua posizione privilegiata. Insomma, è certo che Apple sarà soggetto alle misure stabilite nel DMA.

Finora, Apple ha fortemente resistito ai tentativi dei governi di applicare modifiche ai suoi sistemi operativi e ai servizi proposti. Ad esempio, Apple ha preferito pagare una multa di 5,5 milioni di dollari ogni settimana per dieci settimane nei Paesi Bassi, invece che adempiere agli ordini dell’Autorità per i consumatori e i mercati (ACM) di consentire sistemi di pagamento di terze parti nelle app di appuntamenti olandesi. All’inizio di questa settimana, l’ACM ha annunciato che le modifiche di Apple alle app di appuntamenti olandesi sono insufficienti per essere considerate adeguate alla normativa.

