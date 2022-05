Fortnite ritorna su iPhone e iPad con Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Fortnite con il cloud gaming, offrendo in altre parole la possibilità di giocare gratis via browser su telefoni e tablet Android, iOS, iPadOS, macOS e e PC Windows usando un account Microsoft.

Fortnite è il primo gioco free-to-play disponibile per Xbox Cloud Gaming, a sua volta disponibile in beta in 26 nazioni. Alla stregua di altri giochi in streaming, anche Fortnite su Xbox Cloud Gaming non richiede alcuna installazione sui dispositivi e si aggiorna automaticamente all’ultima versione ufficiale: basta solo una connessione internet abbastanza veloce e stabile.

Anche con il servizio GeForce NOW è da qualche tempo possibile giocare a Fortnite su iPad e iPhone ma questo servizio è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester. Fortnite su Xbox Cloud Gaming è disponibile per chiunque creando un account Microsoft.

Apple, lo ricordiamo, ha eliminato Fortnite dall’App Store per controversie con gli sviluppatori di Epic Games, Il 21 settembre Apple ha fatto sapere a Epic che Fortnite non sarà riammesso sull’App Store, fino alla conclusione della disputa legale, una causa che potrebbe durare anni.

Sia Apple, sia Epic hanno deciso di impugnare la sentenza originaria giacché nessuna delle due società è rimasta soddisfatta del provvedimento che ha chiuso il primo grado di giudizio nella causa.

Ricordiamo che la causa madre relativa alle commissioni del 30% e ai metodi di pagamento alternativi è quella che vede contrapporti Epic ad Apple. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.