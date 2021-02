I prezzi di Paramount+ e l’impressionante catalogo di lancio

Il 4 marzo ViacomCBS trasformerà CBS All Access nel nuovo servizio di TV in streaming Paramount+, nuova piattaforma per la diffusione di video in digitale; l’annuncio è stato preceduto da una conferenza degli investitori dove sono stati diramati i prezzi in dollari di Paramount+ e dettagli dei nuovi piani di streaming, simili a quel che abbiamo visto con Disney, HBO e Comcast.

Prima dell’evento, i risultati del quarto trimestre della società hanno pubblicizzato CBS All Access e Showtime streaming registrando il loro miglior trimestre per di sempre, con gli utenti globali che sono cresciuti del 56% rispetto allo scorso anno a 30 milioni in totale, di cui 19,2 milioni negli Stati Uniti.

Secondo Bob Bakish, CEO di ViacomCBS la «Montagna di contenuti» include oltre 30.000 episodi di programmi TV, 2.500 film e 1.000 eventi sportivi disponibili in streaming, come riporta Engadget. Questo prima delle 36 serie originali pianificate per il lancio quest’anno, inclusa una nuova serie ogni mese e la serie Halo ispirata al celebre videogioco in fase di sviluppo che in precedenza era destinata a Showtime. Un elenco completo dei contenuti originali annunciati è disponibile a questo indirizzo in formato PDF.

Paramount+ prezzi e disponibilità

La società ha, inoltre, annunciato i prezzi per il nuovo servizio: un primo piano base per Paramount+ costerà 5 dollari al mese, ma sarà supportato da pubblicità e non sarà disponibile al lancio a marzo, poiché l’unica opzione sarà l’abbonamento premium da 10 dollari al mese, senza pubblicità, e che include più sport in diretta, notizie e TV. L’opzione più economica Paramount+ da 5 dollari al mese sarà lanciata a giugno. Per quando disponibile, ViacomCBS ha affermato che CBS All Access cambierà il marchio negli Stati Uniti, in America Latina e in Canada il 4 marzo, prima che Paramount+ venga lanciato nei paesi nordici il 25 marzo e in Australia entro la fine dell’anno.

Paramount ha in programma di trasmettere film “selezionati” entro 30-45 giorni dalla loro uscita nelle sale, con altri nuovi film in arrivo su Paramount+ 90 giorni dopo la loro uscita iniziale. Ciò include film come A Quiet Place Part II e Mission Impossible 7, che sarà trasmesso in anteprima in streaming solamente 45 giorni dopo la proiezione in sala.

Paramount + ospiterà anche un nuovo film di Beavis & Butthead, una serie settimanale del conduttore del Daily Show Trevor Noah e il ritorno di Inside Amy Schumer. Lo streamer sarà anche il primo posto in cui gli spettatori potranno vedere Star Trek: Prodigy, prima che la serie vada in onda su Nickelodeon, una nuova serie di Rugrats, e un revival di Frasier che sarà ancora una volta interpretato da Kelsey Gramme.

Dettagli Paramount+

Paramount+ presenterà un enorme catalogo di contenuti di oltre 30.000 episodi, 2.500 titoli di film e oltre 1.000 eventi sportivi in ​​diretta, oltre a una copertura di notizie 24 ore su 24. Ancora, ci sarà una selezione di film della Paramount Pictures da riprodurre in streaming su Paramount+ dopo una breve uscita nelle sale, tra cui A Quiet Place Part II, Paw Patrol: The Movie e Mission: Impossible 7.

Oltre 50 serie originali in anteprima su Paramount+ arriveranno nei prossimi due anni, tra cui Halo, Frasier, Criminal Minds, iCarly, The Real World, Grease: Rise of the Pink Ladies, spettacoli dagli universi Avatar, Yellowstone, Star Trek e Sponge Bob SquarePants, e altro ancora. Paramount+ presenterà contenuti approfonditi in generi chiave, inclusi 7.000 episodi di contenuti per bambini, 5.000 episodi di reality e 6.000 episodi di commedie.

I campionati sportivi e gli eventi presenti nel servizio includono NFL, Masters, PGA TOUR, NCAA, SEC, The PGA Championship, UEFA Champions League, UEFA Europa League, National Women’s Soccer League, Concacaf e altri ancora. Le offerte in tema di notizie includono programmi CBS News, nuove serie come 60 Minutes+, live streaming di affiliati locali in oltre 200 mercati negli Stati Uniti e il servizio di notizie in streaming 24 ore su 24 CBSN.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.