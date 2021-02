Nuovi dischi rigidi da 18TB da Toshiba

Toshiba Electronics ha presentato la nuova serie di HDD MG09: la prima gamma di prodotti dell’azienda a vantare la tecnologia flux-control microwave-assisted magnetic recording (FC-MAMR), registrazione magnetica assistita da energia. Basata sul design di terza generazione a 9 piatti riempiti con elio, incorpora la tecnologia Flux Control – Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR). La densità della registrazione magnetica convenzionale (CMR) è stata portata a 2TB per piatto, raggiungendo così una capacità totale di 18TB.

Con il 12,5% di capacità in più rispetto ai precedenti modelli da 16TB, le unità CMR MG09 Series da 18TB sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni e sistemi operativi. Questi HDD sono indicati come in grado di gestire workload misti di lettura/scrittura casuale e sequenziale sia per implementazioni su scala cloud che per data center tradizionali. Offrono prestazioni da 7.200 rpm, con un carico di lavoro pari a 550TB all’anno e la possibilità di scegliere tra interfacce SATA (6 Gbps) o SAS (12 Gbps)

Il form factor da 3,5 pollici, standard del settore, e helium-sealed inoltre assicura efficienza dal punto di vista energetico. Secondo il produttore, in modalità “idle” (inattivi) i dischi della serie MG09 consumano 4.16/4.54 Watt (modelli SATA/SAS ), molto meno rispetto ai Seagate Exos X18 o agli Ultrastar DC HC550 di Western Digital. In modalità non-idle il consumo è di 0.23 Watts per TB (versione SATA) e il produttore indica r 8.35/8.74 Watts (SATA/SAS) nelle operazioni di lettura/scrittura, superiore alle unità DC HC550.

Le unità della serie MG09 da 18TB saranno disponibili dalla fine di marzo 2021.