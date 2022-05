I progetti Apple tra segretezza e collaborazione con Different Together

Apple ha provato a cambiare il modo in cui tiene nascosti i propri prodotti prima del lancio. Non per diletto, ma per necessità: se c’è infatti una cosa per cui l’azienda è divenuta particolarmente famosa, è la segretezza sui dettagli dei nuovi prodotti in fase di sviluppo. Ma mantenerla non è per niente facile, specie quando si ha a che fare con tanti partner in ogni fase della progettazione e produzione e questo, come racconta un ex dirigente delle risorse umane, rende gli ingegneri sistematicamente frustrati e afflitti dalla nota sindrome di burnout al lavoro, col risultato che alla fine l’innovazione viene soffocata.

Chris Deaver, che è stato Senior Business Partner HR per Apple dal 2015 al 2019, afferma che l’azienda ha tentato un esperimento con lo sviluppo degli AirPods Pro per vedere se fosse possibile creare un ambiente di lavoro più collaborativo pur garantendo la ben nota sicurezza.

In un pezzo per Fast Company scrive di aver compreso proprio in quell’occasione quanto Apple tenesse alla segretezza, necessaria «per preservare la sorpresa e la gioia dei propri clienti», ma per i diversi team che lavoravano come chiusi in un silos questa faccenda creava irrimediabilmente un lato oscuro, fatta di «accumulo di informazioni critiche, creazione di agende personali, lotte interne» e tante altre escalation che, in qualità di partner commerciale delle risorse umane, Deaver ci si è trovato spesso coinvolto.

La parte più difficile era che neppure gli ingegneri sapevano con quali colleghi potevano parlare di un determinato progetto durante le ore di lavoro. «Anche i dipendenti più brillanti venivano da me e mi facevano la fatidica domanda: come faccio a lavorare in questo modo? se posso condividere le informazioni solo con determinate persone, come faccio a sapere con chi e quando? non voglio essere licenziato o finire in galera».

L’attrito creato da queste divisioni significava che poi diventava molto stressante quando alla fine si riunivano per cinque o sei ore di fila, perché si creavano nemici tra persone di squadre diverse: «c’era chi voleva addirittura andarsene o non lavorare mai più con quella determinata persona».

Così, Apple ha provato a cambiare approccio con AirPods Pro: ogni settimana tutti i team che lavoravano al dispositivo si riunivano per condividere le sfide che stavano affrontando, in totale trasparenza. Ognuno di loro era tenuto a dire esattamente a che punto si trovasse nello sviluppo e di cosa avrebbe avuto bisogno dagli altre team. Questo sistema – che l’azienda chiama Different Together, riprendendo lo storico motto Think Different che metteva in risalto la forza del pensare diversamente dalla massa, aggiungendoci il potere di fare tutto questo “insieme” – ha sostanzialmente dato una brusca accelerata all’innovazione.

Chiaramente Deaver non entra nei dettagli sul compromesso che l’azienda ha trovato tra segretezza e collaborazione, ma ciò ha portato a un cambiamento culturale e creato un precedente per autorizzare un processo di sviluppo un po’ più aperto.