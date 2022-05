Recensione usmile Y1S, lo spazzolino elettrico ispirato all’antica Roma

L’igiene dentale passa ormai dagli spazzolini elettrici, che sono diventati uno dei prodotti più utilizzati nel quotidiano. Tantissimi gli esponenti del genere, ciascuno dei quali prova a convincere l’utente con diverse funzionalità. C’è chi, come usmile, prova ad affiancare alle funzioni di pulizia, anche l’estetica. Lo spazzolino in prova, usmile Y1S, si ispira alle colonne romane. Una scelta davvero stravagante.

Unboxing

Prima ancora di parlare dell’estetica, soffermiamoci sul contenuto della confezione, piuttosto ricco. Oltre allo spazzolino, infatti, l’unboxing regala anche diverse accessori. In primis il cavo di ricarica USB-C, affiancato dal manuale di istruzioni, da due identiche testine intercambiabili, e da un pratico astuccio a chiusura magnetica, che permette di alloggiare spazzolino e testine, così da poterlo portare in viaggio senza preoccupazioni di sorta.

In questo modo lo si terrà al sicuro da eventuali danni. Non è presente alcuna dock di ricarica: a differenza di altri competitor, infatti, non c’è alcuna stazione per alloggiarlo, con la ricarica che avverrà soltanto tramite USB-C.

Come è fatto

Passiamo all’estetica, una delle caratteristiche che più differenzia questo prodotto da altri dello stesso genere. E’ chiaramente ispirato alle colonne romane. Lo si capisce ancor prima dell’unboxing. Sulla confezione di vendita, infatti, vengono raffigurate colonne romane piuttosto colorate, anche se lo spazzolino è al momento in vendita soltanto in due tonalità: quella in prova, verde, un’altra rosa, certamente più adatta ad un pubblico femminile.

La colonna, in pratica, viene riprodotta sull’intero manico dello spazzolino. Si tratta di una scelta certamente curiosa ed originale, che di certo allontana questo Y1S dai competitor. La scelta può piacere o meno, considerando che la stravagante forma del manico fa perdere di morbidezza nella presa, presentando invece linee e tratti molto più duri. Non è prevista neppure alcuna gomma che possa rendere la presa più morbida.

Nel complesso, però, al netto dei gusti personali, l’estetica non dispiace, e la colorazione vivace aiuta lo spazzolino a ben presentarsi. Da un lato la tonalità gli conferisce quell’aspetto giocoso che potrebbe attrarre all’utilizzo anche un utente più piccolo, dall’altro la forma e lo stile gli conferiscono una certa eleganza. Il pulsante di accensione, poi, viene accompagnato da un piccolo cerchietto color bronzo, sempre per conferirgli un aspetto più “aristocratico”.

La testina, invece, è quasi interamente bianca, mentre le setole richiamano la tonalità verde della “colonna” principale, anche se più scuro.

La plastica che compone la scocca risulta particolarmente solida e molto robusta. Sebbene non abbia alcuna nota di morbidezza, è comunque facile da impugnare, con il pattern che probabilmente permette di assorbire e distribuire meglio le vibrazioni, per una pulizia più confortevole. Le strisce in rilievo su tutto il corpo del manico permettono comunque una buona presa, anche nel caso in cui schizzi d’acqua dovessero bagnarlo.

Le due testine incluse in confezione, da agganciare e sganciare semplicemente al corpo principale, hanno le setole di forma classica, risultano mediamente rigide, e la forma allungata con due avvallamenti permettono di adagiare la spazzola sull’arcata dentale garantendo una pulizia piuttosto profonda.

Come già anticipato, non c’è alcuna base di ricarica. Sul fondo, coperto da un piccolo tappo in plastica, con una guarnizione intorno, è presente l’ingresso USB-C, che consentirà una facile ricarica con il cavo incluso in confezione, ma con qualsiasi altro cavo USB-C abbiate in casa.

Da un lato si tratta di un sistema di ricarica che offre massima compatibilità, perché facilmente si potrà reperire un cavo USB-C; dall’altro, l’assenza di una dock pesa nel momento in cui bisogna posizionarlo sullo scaffale del bagno. E’ vero che la forma piatta finale aiuta ad adagiarlo su qualsiasi mensola, ma una dock avrebbe consentito un alloggiamento più sicuro.

Molto apprezzata la custodia da viaggio: assomiglia moltissimo alle custodie rigide per gli occhiali ma ovviamente è più lunga in quanto deve ospitare il manico, mentre le due testine devono essere staccate per il trasporto. E’ costruita davvero bene, è robusta ed apparentemente in grado di resistere anche al peso di vestiti e altri oggetti che si potrebbero riporre sopra di essa.

Funzionamento

Non è uno spazzolino elettrico connesso, quindi le funzioni sono essenziali, ma più che sufficienti al suo utilizzo. Il pulsante On/Off permette di avviare la vibrazione: basta premere una volta per accendere lo spazzolino, la seconda e la terza volta per regolare la modalità di funzionamento e la quarta per mettere in pausa; se non si continua a premere il pulsante, lo spazzolino si spegnerà.

Al di sotto dei questo pulsante è presente in bella vista un’icona che segnala lo stato di ricarica: verde per uno spazzolino carico, lampeggiante rosso, quando necessità di ricarica.

Al di sotto dell’indicatore di batteria, invece, sono presenti tre LED, al fianco di altrettante modalità di spazzolatura. La prima, normale, la seconda sbancamento, la terza soft. In realtà, potremmo tradurre queste tre modalità, rispettivamente, in normale, vibrazione massima, e vibrazione più bassa.

L’efficacia pulente ci è sembrata molto buona. Merito certamente della tecnologia sonica, che in questo caso permette di raggiungere i 38.000 giri al minuto, un dato certamente importante quando si tratta di forza pulente. Anche nella modalità soft abbiamo notato una certa “energia” dello spazzolino. Tanto che durante la pulizia è necessario mantenere sempre la bocca chiusa, per evitare di schizzare specchio, lavandino e l’intero bagno.

Abbiamo già detto che non si tratta di spazzolino smart, eppure integra funzioni di timer intelligente. Ogni 30 secondi, infatti, emette una vibrazione, così da far capire all’utente quando è il momento di cambiare area di pulizia. Al secondo minuto, invece, lo spazzolino emette tre vibrazioni, mentre al quarto minuto sei spegne in automatico.

Trattandosi di uno spazzolino con tecnologia sonica, sfrutta la vibrazione ad alta intensità per disgregare e rimuovere la placca durante le sessioni di pulizia quotidiana.

Dalla sua, questo spazzolino ha anche setole diamantante Dupont, con oltre 2400 filamenti. E’ impermeabile IPX7, così da poterlo utilizzare comodamente sotto l’acqua corrente, anche se il consiglio è di fare attenzione sulla parte più bassa, dove insiste il tappo per l’ingresso USB-C.

Quanto all’autonomia, integra una batteria da 2500 mAh, che si ricarica in circa 6 ore, ma che assicura una durata di circa 180 giorni con un utilizzo normale, quindi di circa 10 minuti al giorno.

Conclusioni

Al netto dell’estetica, che ovviamente rispecchia i gusti personali di ciascuno, questo Y1S ci ha convinti per la sua forza pulente. Le rotazioni dichiarate, anche se impossibile verificarle con esattezza, ci sembrano verosimili, con un picco di potenza nella modalità sbiancate, e una pulizia più soft, ma sempre vigorosa, anche nella modalità più leggera.

Imbattibile l’autonomia dichiarata, che non abbiamo verificato al 100%, visto la nostra settimana di utilizzo, facile l’utilizzo nel quotidiano, con la testina che non necessità di alcun particolare setup: basta inserirla a pressione per il corretto utilizzo. La confezione di vendita è molto generosa, e nel complesso offre un ottimo rapporto qualità prezzo. Le testine non sono tra le più economiche presenti sul mercato, e costa 9,99 euro nel pack da 2. Ricordiamo, comunque, che le prime due sono incluse in confezione.

Al momento in cui scriviamo usmile Y1S è disponibile su Amazon a 64,99 euro.

PRO

Solido e robusto

Autonomia

Fino a 38000 gir/min

Ricarica universale USB-C

CONTRO