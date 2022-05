Chiamate in vivavoce, come avviare automaticamente su iPhone

Quando si risponde ad una chiamata su iPhone, la voce del proprio interlocutore viene di default inviata automaticamente all’altoparlante interno del dispositivo. E’ normale che questa sia l’opzione predefinita, mentre in seconda scelta è possibile decidere se ascoltare le chiamate in vivavoce o, addirittura, inviarla ad un dispositivo audio esterno, come una cassa altoparlante. In alcuni casi, però, potrebbe essere utile avviare una chiamata iPhone direttamente in vivavoce. Ecco come fare.

Mentre a questo indirizzo spieghiamo come far partire una chiamata singola in vivavoce utilizzando Siri, nelle poche righe che seguono spieghiamo come impostare il vivavoce come metodo di conversazione primario. Per prima cosa è necessario aprire il pannello Impostazioni->Generale-Accessibilità. All’interno di questo menù, poi, occorre aprire il tab Instradamento Chiamate.

Dal menu che si apre in questo modo è possibile scegliere diverse opzioni. Selezionando l’opzione Altoparlante ogni qual volta si risponderà ad una chiamata, l’audio della conversazione sarà immediatamente riprodotto in vivavoce, senza passare dalla capsula interna di iPhone. Durante la conversazione, ovviamente, sarà sempre possibile decidere se instradare la conversazione verso l’altoparlante interno e tornare quindi alla funzione di default.

Nel caso in cui sia collegato al dispositivo un altoparlante esterno, come ad esempio una cassa bluetooth, sarà anche possibile decidere di avviare le conversazioni direttamente tramite questo dispositivo, selezionando la voce Auricolare Bluetooth, all’interno del menù Instradamento chiamate.

Queste differenti scelte andranno ad incidere, non solo sulle chiamata standard, ma anche su quelle effettuate o ricevute tramite FaceTime utilizzando l’iPhone.

Questo piccolo trucchetto, che a prima vista potrebbe sembrare inutile, dato che solitamente si preferisce mantenere le conversazioni private, potrebbe invece risultare utili in casi particolari: si pensi ad un iPhone con altoparlante interno guasto. In questo modo si riuscirebbe comunque a rispondere alle chiamate direttamente in vivavoce, senza necessariamente dover cliccare a schermo, durante la conversazione, la relativa opzione.