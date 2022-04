I segreti degli strani computer della serie tv Scissione di Apple TV+

I computer sulle scrivanie di Lumon, l’azienda al centro del thriller di Apple TV+ “Scissione” con Patricia Arquette sembrano, a un primo sguardo, dei vecchi Mac. Ma, mano a mano che l’inquadratura si avvicina, lo spettatore non può non notare che non sia così. Si tratta di computer bizzarri, strani, mai visti prima: computer dotati di un display CRT che è anche touchscreen, una tastiera blu con una gigantesca trackball.

A svelare i segreti dei computer della serie tv “Scissione” di Apple TV plus è lo scenografo Jeremy Hindle, che al giornale online specializzato in show business ha parlato di come sono nate le idee legate a questi oggetti di scena che non possono non attirare l’attenzione di chi apprezza i dispositivi hi-tech, anche quelli vintage.

“Severance” è un thriller drammatico ambientato in una società chiamata Lumen Industries una società che cerca di mettere in atto una “procedura di licenziamento” in grado di separare i ricordi di lavoro e di portare equilibrio tra vita privata e professionale. I lavoratori possono dividere le proprie vite in due dopo un piccolo intervento chirurgico al cervello: possono vivere una vita normale e un’altra che prevede la residenza in un ufficio simile a un purgatorio.

Grande attenzione è stata data al design di questo ufficio, del tutto particolare, che avrebbe dovuto essere un luogo al di fuori del tempo e dello spazio. Lo scenografo ha spiegato che il mondo interno ed esterno dovevano essere diversi, ma contemporaneamente rispecchiarsi. Sulle scrivanie (come si può notare nelle foto di Apple nella galleria fotografica in questa pagina) a volte troppo vicine in spazi molto ampi, ci sono pochi oggetti, e alcuni dispositivi tecnologici del tutto nuovi. Nei corridoi, stampanti 3D.

Sono stati realizzati oltre 100 diversi prodotti nuovi: alcuni progettati soltanto per permettere agli attori di giocherellarci durante le riprese.

Tra questi, star del calibro di Patricia Arquette, Adam Scott (Arquette e Scott sono anche due dei produttori), John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry e Dichen Lachman.

Diretto da Ben Stiller e creato da Dan Erickson, “Severance” – questo il titolo originale della serie tv “Scissione” – è stato pensato da Endeavor Content, la società da cui sono nati anche altri programmi di Apple TV+, “See” e “Truth Be Told”.

La serie tv è disponibile su Apple TV+ dal 18 febbraio 2022.

