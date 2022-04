iPhone 13 Pro, prima volta con sconto “serio” vi fa risparmiare 124€

Sue vi serve un iPhone 13 Pro è il momento giusto. Su Amazon per la prima volta il modello da 128 GB scende in maniera percepibile e lo comprate con il 10% di sconto, il massimo che abbiamo mai visto.

Stiamo parlando del modello ultimo arrivato nel campo degli iPhone di fascia alta, un telefono di cui Macitynet ha parlato diffusamente nella recensione che trovate qui. Se vi interessa sapere che cosa ne pensiamo vi consigliamo di dare un’occhiata la nostro articolo. In sintesi si distingue da iPhone 13 per la presenza di uno zoom, lo schermo con frequenza di refresh 120 Hz e del sensore LiDAR e di uno chassis in acciaio.

Amazon sintetizza così le sue caratteristiche

Display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic

Fino a 22 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore