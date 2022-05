I soli servizi di Apple ora valgono più di IBM

Nell’ambito della presentazione dei risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 26 marzo 2022, Apple ha annunciato un record in termini di fatturato pari a 97,3 miliardi di dollari, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

Durante la presentazione dei dati, sono emersi alcuni dettagli di rilievo relativi a settori quali servizi e indossabili.

Il settore indossabili è raddoppiato in tre anni e genera un fatturato quasi pari all’attività di un’azienda elencata nella Fortune 100, la classifica delle 100 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato.

Il settore servizi ha generato nel Q1 2022 un fatturato paragonabile a quello delle dimensioni di un’azienda elencata nella classifica Fortune 50.

La combinazione Mac e iPad nel Q3 2021 era pari a quella di un’azienda elencata nella classifica Fortune 50.

Il sito AppleMust evidenzia che i soli servizi di Apple permetterebbero di collocare l’azienda al 115° posto nella classifica Global Fortune 500. La divisione in questione ha ricavato circa 71,1 miliardi di dollari nell’anno fiscale terminato il 26 marzo 2022, un enorme aumento rispetto al 2013, quando i servizi erano arrivati a 14,5 miliardi di dollari, e un numero sbalorditivo, tenendo conto che tali attività superano i risultati di IBM (57,4 miliardi di dollari).

Apple vanta ora 825 milioni di utenti per i suoi servizi ed è ovvio che non si fermerà qui e altre novità sono in arrivo. Gli analisti di Evercore prevedono che già solo in questo solo Apple raggiungerà i 100 miliardi di fatturato entro il 2024.

I servizi sono fondamentali e, tra le altre cose, permettono all’azienda di prevedere meglio le entrate, invogliare gli utenti a usare di più i prodotti Apple, ottenere capitale per sovvenzionare ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.