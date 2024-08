iCloud è il servizio Apple più usato dagli utenti

Pubblicità

Lo storage su iCloud è il servizio di Apple più apprezzato dagli utenti di questo brand. Il dato emerge da una ricerca di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), secondo la quale tra gli utenti dei dispositivi Apple, lo storage su iCloud è il servizio più apprezzato, usato da quasi due terzi dei clienti di Cupertino.

I due servizi a pagamento per lo streaming, Apple Music e Apple TV+, sono usati negli USA rispettivamente dal 42% e dal 32% della clientela statunitense di Cupertino. Altre app/servizi per la riproduzione di media quali Podcast e News (non disponibile nel nostro Paese) vantano un tasso di penetrazione rispettivamente di circa un terzo e un quarto; non è ad ogni modo chiaro se gli intervistati facciano riferimento o no a servizi in abbonamento.

“Ci aspettiamo come deludente per Apple il dato riguardo AppleCare che continua a evidenziare quote molto basse tra gli utenti, attivato da solo il 17% degli utenti iPhone”, spiega CIRP.

Lo storage su iCloud a pagamento distacca i concorrenti essendo ben integrato nei dispositivi, spiega ancora CIRP. Agli utenti iPhone è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento per ottenere spazio di storage supplementare oltre quello gratuito; di contro, garanzie aggiuntive sui prodotti (prodotti concorrenziali simili ad AppleCare) sono spesso offerte da terze parti (es. catene di distribuzione e operatori di telefonia) a prezzi inferiori.

