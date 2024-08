Xbox Series S e X si preordinano in nuovi colori e capacità

Pubblicità

Si prospettano autunno e inverno particolarmente caldi per Microsoft e sopratutto Xbox con l’arrivo in programma di diversi titoli AAA e ora dal GamesCon di Colonia anche l’introduzione di tre nuove varianti di Xbox Series S e X, con nuovi colori, edizioni speciali con e senza lettore ottico.

Il modello più economico dei tre appena introdotti è Xbox Series S colore robot white, senza lettore ottico proposto al prezzo di 349,99 euro con capacità di archiviazione SSD da 1 TB. I preordini sono già iniziati mentre la disponibilità in Italia è indicata a partire dal 15 ottobre.

Salendo di prezzo troviamo Xbox Series X anche questa in versione digitale, quindi senza lettore ottico, con capacità di archiviazione SSD da 1 TB, disponibile in colore Robot White, proposta a 499,99 euro, sempre in consegna dal 15 ottobre.

Ricordiamo che per chi vuole ancora il lettore ottico, è sempre disponibile a listino Xbox Series X in versione da 1 TB color Carbon Black proposta a 549,99 euro. Il nuovo modello da 2 TB con unità disco in colore Galaxy Black si può preordinare ora al prezzo di 649,99 euro con consegna dal 15 ottobre.

Le anticipazioni su queste console avevano riferito di possibili miglioramenti nel dissipatore per i modelli Xbox Series X in tinta bianca, ma per il momento Microsoft non indica alcuna modifica o novità hardware, con l’unica eccezione dell’unità ottica rimossa.

La disponibilità dei nuovi modelli è indicata per il 15 ottobre anche negli USA, quindi sembra che questa volta l’Italia sia in prima fila. In ogni caso Microsoft estenderà la disponibilità in altri mercati pochi giorni dopo, a partire dal 29 ottobre.

Infine le nuove console Xbox saranno in commercio giusto in tempo per l’attesissimo Call of Duty Black Ops 6 in arrivo sempre in ottobre. Tutti i modelli precedenti di Xbox sono disponibili anche da questa pagina di Amazon, spesso a prezzi scontati.