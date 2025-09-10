Il 15 settembre i vostri iPhone, iPad, Mac e Apple Watch cambiano pelle

Durante la presentazione del 9 settembre Apple ha annunciato che le nuove versioni dei sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS e watchOS tutti con numero di serie 26 saranno rilasciate lunedì 15 settembre: così a partire da questa data cambia profondamente l’interfaccia grafica in stile Liquid Glass e arrivano diverse nuove funzioni per la stragrande maggioranza degli utenti di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

L’interfaccia elegante e facile da usare di iPhone e degli altri dispositivi Apple è una delle ragioni principali alla base del successo di Cupertino. Per questo motivo il passaggio in contemporanea di tutte le piattaforme Apple allo stile Liquid Glass rappresenta un balzo importante per la società e per i suoi numerosi utenti nel mondo.

Naturalmente i dispositivi Apple più datati non riceveranno questo importante aggiornamento, ma storicamente Apple supporta anche modelli rilasciati diversi anni fa, anche se in alcuni casi bisogna rinunciare alle funzioni più complesse. Per esempio iOS 26 potrà essere scaricato, installato e utilizzato anche dagli utenti che ancora usano iPhone 11 del 2019 e iPhone SE di seconda generazione del 2020.

Questi ultimi non avranno a disposizione le funzioni AI e quelle più complesse dal punto di vista hardware, ma potranno comunque beneficiare di una interfaccia tutta nuova, in grado di ringiovanire l’aspetto e in parte anche l’esperienza d’uso dei propri dispositivi.

Lo stesso vale per macOS Tahoe 26 che si potrà installare anche sui Mac con processori Intel e per queste macchine si tratterà dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo.

In passato Apple ha scaglionato nel tempo la data di rilascio dei nuovi sistemi operativi, prima iPhone e iPad e solo a distanza di qualche settimana o mese, il nuovo macOS. Quest’anno tutti i nuovi sistemi operativi versione 26, anche il numero progressivo è stato cambiato e unificato, arrivano in contemporanea il 15 settembre.

Gli utenti che abitualmente scaricano gli aggiornamenti Apple non appena risultano disponibili, sanno bene che per il nuovo iOS a volte si verificano rallentamenti e nei casi peggiori veri e proprio blocchi nei download a causa del numero enorme di richieste in contemporanea. Con il rilascio congiunto di tutti i sistemi operativi siamo certi che server e backend di Apple saranno messi a dura prova lunedì 15 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi sistemi operativi Apple lo trovate negli approfondimenti dedicati di macitynet per iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26.