Apple, tutti i modi per supportare (RED) nella Giornata mondiale contro l’AIDS

Negli ultimi 15 anni i clienti Apple hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta di (RED) per porre fine all’AIDS attraverso il sostegno al Fondo globale, che fornisce un accesso fondamentale ai servizi sanitari nelle comunità più bisognose dell’Africa subsahariana. Poiché il COVID-19 continua a colpire le comunità di tutto il mondo, comprese quelle che vivono con l’HIV, la lotta per porre fine alle pandemie globali è più urgente che mai.

Per onorare la Giornata mondiale contro l’AIDS quest’anno, Apple offre ai clienti nuovi modi per imparare, coinvolgere e donare, raccogliendo fondi e sensibilizzazione per supportare le persone in prima linea sia per l’AIDS che per il COVID-19.

Dal 2006 i clienti Apple hanno contribuito a raccogliere quasi 270 milioni di dollari per finanziare servizi di prevenzione, test e consulenza per le persone colpite dall’HIV/AIDS. Le sovvenzioni sostenute da Apple hanno consentito servizi di assistenza e supporto per oltre 11 milioni di persone, fornito oltre 192 milioni di test HIV e consentito a oltre 13,8 milioni di persone l’accesso a trattamenti antiretrovirali salvavita. Solo nel 2020, il supporto di Apple per (RED) ha aiutato a impedire a oltre 145.000 madri sieropositive di trasmettere il virus ai loro bambini.

Con il supporto di Apple, (RED) è stata in grado di espandere il suo ambito per fornire servizi aggiuntivi e supporto alle comunità vulnerabili che sono colpite in modo sproporzionato dal COVID-19. Negli ultimi 18 mesi, il COVID-19 ha creato nuove sfide nell’accesso alle cure, alla diagnostica e alle forniture, spesso estendendo i programmi cruciali per l’HIV/AIDS. Per affrontare queste sfide, Apple è stata una delle prime aziende a spostare l’attenzione e le risorse sulla risposta al COVID-19 del Fondo globale.

Reindirizzando le donazioni alla risposta COVID-19 del Global Fund all’inizio della pandemia, i clienti Apple sono stati in grado di aiutare a finanziare programmi che hanno mitigato l’impatto del COVID-19 sui programmi HIV/AIDS esistenti. In Zambia, le cliniche locali sono state in grado di acquistare motociclette utilizzate per fornire cure salvavita per l’HIV alle comunità locali quando le visite di persona sono diminuite a causa del COVID-19. Quest’anno, il supporto di Apple e dei suoi clienti ha aiutato a finanziare programmi in Ghana che hanno fornito ai fornitori di servizi medici le risorse per procurarsi forniture all’ingrosso in modo da poter effettuare consegne di più mesi alle persone più a rischio, riducendo la loro potenziale esposizione all’infezione virale.

Le proposte di Apple (RED) per combattere HIV, AIDS e COVID-19

Quest’anno Apple offre ai clienti più modi per supportare (RED) e il suo lavoro attraverso dispositivi e accessori (PRODUCT)RED, un programma di donazioni Apple Pay e raccolte di servizi speciali.

Apple offre una gamma di nuovi dispositivi e accessori (PRODUCT)RED durante le festività natalizie, tra cui iPhone 13 (PRODUCT)RED, iPhone 13 mini (PRODUCT)RED e Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED. Una parte del ricavato di ogni acquisto di (PRODUCT)RED va direttamente al Fondo globale per la lotta all’AIDS. Entro la fine del prossimo anno, metà dei proventi ammissibili degli acquisti di (PRODUCT)RED saranno reindirizzati alla risposta COVID-19 del Fondo globale per alleviare l’impatto del COVID-19 sulla lotta per porre fine all’AIDS.

Fino al 6 dicembre, Apple donerà un dollaro al Fondo globale per ogni acquisto effettuato con Apple Pay su apple.com, nell’app Apple Store o in un Apple Store. Ogni donazione aiuterà a finanziare la lotta di (RED) contro AIDS e COVID-19.

A partire da oggi, gli utenti di Apple Watch possono mostrare il loro supporto per (RED) direttamente dal polso con una selezione di sei quadranti di Apple Watch in rosso disponibili per il download da apple.com/product-red. Una volta scaricati questi quadranti possono anche essere condivisi con altri utenti di Apple Watch con Face Sharing. I quadranti dell’orologio si abbinano alla nuova cassa in alluminio PRODUCT(RED) dell’Apple Watch Series 7, realizzata in lega aerospaziale riciclata al 100% e ai cinturini PRODUCT(RED) Braided Solo Loop, Sport Band e Sport Loop.

Più consapevolezza

Per aumentare la visibilità della Giornata mondiale contro l’AIDS e gli sforzi in corso per debellare l’HIV/AIDS, centinaia di negozi Apple Store stanno contrassegnando la settimana con loghi rossi o vetrine.

Attraverso i servizi di Apple, l’azienda offre anche una varietà di modi per i clienti per saperne di più sulla pandemia e onorare coloro le cui vite sono state colpite. App Store mette in evidenza Positive Singles, un’app di appuntamenti inclusiva che collega i single che vivono con l’HIV/AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale. L’app fornisce anche suggerimenti e risorse per coloro che sono stati recentemente diagnosticati e sono alla ricerca di informazioni utili.

Negli Stati Uniti Apple Books presenterà raccolte di libri e audiolibri, inclusi libri di saggistica sulla lotta globale contro l’HIV/AIDS e libri di narrativa provenienti da tutto il mondo. Gli Apple Podcast presenteranno programmi che esaminano lo stato della crisi globale dell’AIDS, inclusi episodi che indagano su come il razzismo abbia inibito l’accesso a cure di qualità, descrivono le ultime novità in materia di medicina preventiva e come sono state distribuite in modo non uniforme e spiegano perché non c’è ancora un cura.

Su Apple Music, gli abbonati possono ascoltare una selezione curata di programmi musicali, episodi radiofonici e altro in una funzione speciale di Apple Music in riconoscimento della Giornata mondiale dell’AIDS. E gli utenti dell’app Apple TV possono esplorare una raccolta di programmi TV e film nella scheda Guarda ora che rivelano il costo umano dell’epidemia di HIV/AIDS.