Leghe Fantacalcio, l’app ufficiale di fantacalcio.it per iOS e Android

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dell’app FantaMaster che si è aggiornata per offrire supporto in tempo per la stagione calcistica 2019-2020, ma è giusto segnalare che il portale italiano fantacalcio.it ha una sua applicazione ufficiale.

Si chiama Leghe Fantacalcio e permette di gestire tutte le operazioni della Lega privata impostando, direttamente dall’app, il mercato in tutte le sue forme, incluso il formato Asta e Buste Chiuse, ovvero i sistemi online tra i più utili per i Fantallenatori.

I dati forniti dall’applicazione – spiegano gli sviluppatori – sono di prima mano e non copiati, come accade spesso altrove. Dietro infatti c’è una redazione che negli anni è diventata il punto di riferimento dei fantallenatori italiani e che di recente viene affiancata da un algoritmo chiamato ALVIN482 in grado di produrre un accurato voto statistico per il Fantacalcio.

Leghe Fantacalcio permette di creare una nuova lega e gestirla attraverso diverse opzioni personalizzabili. E’ possibile poi invitare i propri amici o partecipare alle leghe create da questi ultimi, giocando anche a più leghe contemporaneamente e con lo stesso account. Tra le varie opzioni c’è la possibilità di creare il logo della propria squadra, della lega e personalizzare la divisa di gioco.

L’app permette di accedere rapidamente a classifiche e calendari e propone un pannello di inserimento formazione e LIVE per ogni competizione. Mette inoltre a disposizione le news per il fantacalcio e consente di acquistare i calciatori in tre modalità di mercato con l’ulteriore possibilità di scambiarli con i propri avversari.

E’ inoltre possibile filtrare e cercare i calciatori per quotazione Fantacalcio, ruolo, disponibilità, squadra e nome, visualizzare i grafici delle loro statistiche e ricevere notifiche push degli eventi relativi alla propria squadra durante la diretta.

Leghe Fantacalcio è gratuita e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad oppure dal Play Store per i dispositivi Android. E’ possibile acquistare il pacchetto No banner a 3,99 euro l’anno che permette di rimuovere le pubblicità, mentre con il pacchetto Premium disponibile al prezzo di 8,49 euro annui insieme alla rimozione delle pubblicità vengono mostrati indici e statistiche contestuali ad inserimento formazione, l’accesso alla scheda “probabili formazioni” e la possibilità di vedere il LIVE anche degli altri incontri della Lega.