Le tende smart di Ikea non supporteranno HomeKit al momento del lancio

Per le tende smart di Ikea dotate di motore e controllabili tramite “Casa” bisognerà attendere ancora: al momento del lancio, uno dei prodotti più attesi della Smart Home svedese non sarà compatibile con Homekit.

Per poter controllare e gestire le tende smart di Ikea FYRTUR dall’applicazione “Casa” sarà necessario attendere ancora qualche mese. Il gigante del design scandinavo ha dichiarato che per il supporto ad Homekit per le sue tende smart occorrerà attendere fino all’autunno.

Non è la prima volta che Ikea mette sul mercato un prodotto smart senza supporto ad HomeKit: era già successo, infatti, con le lampade smart nella primissima versione.

Nei punti vendita Ikea sono disponibili ora, da metà agosto 2019, nuove lampadine, kit con presa con telecomando, Gateway, sensori e due tipi di tende a rullo controllabili tramite wireless. Si tratta dei nuovi prodotti della serie Smart e della gamma Symfonisk, di cui era già stata data un’anticipazione nel mese di giugno.

Ikea ha annunciato che sta pianificando di raddoppiare i suoi sforzi per la casa smart, creando un team di sviluppo ad hoc. Dopo gli speaker IKEA Sonos Symfonisk e le luci smart compatibili con HomeKit, la multinazionale specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, ha voluto formalizzare l’impegno nel settore e ha istituito una vera e propria divisione Home Smart che si dedicherà ai prodotti per la casa intelligente e il design che diventa anche tecnologia.

