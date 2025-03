IKEA prepara l’interruttore universale per la casa smart

Pubblicità

IKEA lavora a Bilresa Dual Button, un interruttore smart da poco trapelato in rete con una foto piuttosto esplicativa. Si tratta del terzo interruttore smart del marcho, considerando che IKEA propone già due interruttori per la casa intelligente: il dimmer Rodret Wireless, e il telecomando Somrig, un singolo pulsante per attivare scorciatoie potendo avviare scene preimpostate salvate all’interno dell’app IKEA Home smart.

La foto del Bilresa che riportiamo in questo articolo è stata diffusa sui social da Homewithapple e mostra un interruttore da parete dotato di due pulsanti, che sembrano poter essere gestiti in maniera indipendente. Inoltre, si ipotizza che il dispositivo supporterà Matter over Thread, permettendo così la sua integrazione con i principali ecosistemi per la casa intelligente, come Google Home, Apple HomeKit e Amazon Alexa.

Se confermato, Bilresa rappresenterebbe uno dei primi prodotti nativi Matter di IKEA. Il sistema hub Dirigera, utilizzato per connettere i dispositivi smart del marchio, ha infatti ottenuto il supporto per Matter tramite un aggiornamento software a settembre. Al momento, gli utenti possono testare questa funzionalità tramite The Workshop nell’app IKEA Home smart.

Non è ancora chiaro quando verrà lanciato questo nuovo Bilresa Dual Button e quale sarà il prezzo. Secondo le anticipazioni il prodotto è ancora in fase di test interno, ma è possibile prendere come listino di riferimento quello dei modelli già in commercio, IKEA Rodret e IKEA Somrig, che sono venduti 6,99 euro.

All’inizio di marzo IKEA ha registrato il sensore di temperatura e umidità Timmerflotte, un altro dispositivo con supporto Matter in arrivo dal colosso svedese dell’arredamento

Per tutte le notizie riguardanti la smart Home di IKEA il link da seguire è questo: trovate anche la prova del recente sensore di qualità dell’aria Vindstyrka che funziona da solo, con il purificatore aria IKEA, con l’hub domotico dirigera e con Homekit, Alexa, e Assistente Google.