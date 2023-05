IKEA Rodret, tre pulsanti per gestire la casa smart

Questa volta l’anticipazione non arriva da un leaker ma direttamente dal costruttore: IKEA sta per introdurre Rodret, un nuovo dimmer wireless per la casa smart in grado di gestire fino a 10 luci.

Le funzioni replicano quelle dei precedenti interruttori senza fili Tradfri, ma per Rodret la descrizione indica la gestione fino a 10 luci smart e più funzioni e personalizzazione quando collegato con l’hub Dirigera di IKEA.

Il dimmer wireless che viene da lontano

I dettagli del dimmer wireless Rodret provengono anche dalla vetrina del prodotto già pubblicata e avvistata nel sito web di IKEA della Repubblica Domenicana, da cui riportiamo le immagini in questo articolo.

Il dimmer wireless misura 7,62 x 4,44 x 3,18 centimetri e funziona con pile AAA: il prezzo è di 499 RD$, circa 8,44 euro. Anche se la vetrina è già online a Santo Domingo il prodotto non risulta ancora disponibile, un altro indizio che punta a una fase di rilascio ancora in corso.

IKEA Rodret, tre pulsanti per controllare la casa smart

Ma il dimmer wireless Rodret non è l’unica novità in arrivo da IKEA, perché si tratterà di una nuova gamma composta da tre dispositivi. Secondo un documento di dichiarazione di conformità che risale all’anno scorso, segnalato da NotebookCheck, la linea Rodret includerà anche un telecomando per tende e un pulsante di scelta rapida, oltre al dimmer wireless.

Sempre per il 2024 IKEA ha già anticipato anche l’arrivo di nuove tende smart, con ogni probabilità quelle destinate a essere controllate con il pulsante Rodret per le tende avvistato nei documenti di cui sopra.

Se volete conoscere come funziona il sistema IKEA TRÅDFRI e il successivo DIRIGERA (il più recente hub smart home compatibile con Matter) qui trovate un nostro articolo di approfondimento che consente il controllo direttamente da cellulare o tablet insieme alla gamma IKEA Smart.

Per tutte le notizie riguardanti la smart Home di IKEA il link da seguire è questo: trovate anche la prova del recentissimo sensore di qualità dell’aria Vindstyrkac he funziona da solo, con il purificatore aria IKEA, con l’hub domotico dirigera e con Homekit, Alexa, e Assistente Google.