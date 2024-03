Il gruppo di continuità con 6 prese e USB di Bticino Legrand in sconto per le offerte di primavera

Bticino Legrand propone diversi UPS incluso il modello monofase Keor Multiplug da 800VA con 6 prese nello standard tedesco e autonomia fino a 15 minuti.

Questo gruppo di continuità – utilizzabile con Mac, PC, ma anche altri dispositivi elettronici – offre alimentazione sicura e costante per le apparecchiature informatiche, audio e video e protezione completa da sovratensioni, sovraccarichi, cortocircuiti, protezione termica. Il riavvio è automatico: in mancanza dell’alimentazione principale l’UPS continua a funzionare con le batterie. L’UPS si riavvia automaticamente quando viene ripristinata l’alimentazione.



L’UPS in questione nel momento in cui scriviamo è offerto a 89,99€ su Amazon ed è un affare per un gruppo compatto che vanta potenza di 480W e 800VA. Le dimensioni sono di 190mm x 89.5mm x 296mm.

Gli UPS Legrand modello Keor MULTIPLUG 600/800 VA sono gruppi di continuità con tecnologia Line interactive. ve. Erogano una potenza attiva di 360W o 480W, sono controllati tramite CPU e sono equipaggiati, internamente, con batterie al piombo di tipo ermetico regolate da valvola, per garantire un’autonomia minima di 10 minuti con una workstation tipica.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) all’ interno dell’UPS fornisce al carico collegato un’efficace protezione contro ogni interferenza.

La versione in offerta integra 4 prese standard tedesco per Backup e sovratensioni e 2 prese standard tedesco per sovratensioni. L’ UPS è inoltre equipaggiato con una porta di ricarica USB per dispositivi mobili.

Come accennato, l’UPS è è gestito da un microprocessore ed è in grado di

visualizzare, tramite una barra LED “intelligente” allarmi e modalità di funzionamento: funzionamento normale, funzionamento a batteria, sovraccarico, anomalia generica, riserva di autonomia e fine autonomia.

Il Keor MULTIPLUG è marchiato CE (conforme a specifiche direttive europee) ed è conforme anche alle norme EN 62040-1 )“Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all’operatore”) e EN 62040-2 (“Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)”). Tra le peculiarità: la possibilità di sissarlo a parete grazie al supporto in dotazione.

