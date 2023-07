Anticipo Prime Day, il nuovo Echo Auto a metà prezzo, solo 34,99€

In questa giornata di grandi sconti sui prodotti Amazon, arriva anche il ribasso su Echo Auto di seconda generazione offerto a metà prezzo, solo 34,99 € invece che 69,99 €

Di Echo Auto abbiamo già parlato altre volte in particolare nei giorni del lancio. Qui potrebbe bastare sapere che si tratta di un sistema Alexa specificatamente nato per l’automobile capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada ed alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB.

Una volta interfacciato con la vettura mediante Bluetooth o l’apposito cavo jack, offre accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, il meteo, le telefonate e molto altro. È quindi possibile ascoltare un proprio notiziari, audiolibri impostare calendario o controllare anche i dispositivi per la casa.

Oltre alla gestione della casa, del viaggio e del divertimento a bordo il sistema può essere utile anche per lavoro con la consultazione della propria agenda di appuntamenti (anche per chi usa il calendario Apple) o per la memorizzazione di note da consultare poi in ufficio oppure per un chiamata o un avviso in vivavoce diffuso in una struttura che ha gli speaker Echo in varie stanze.

Ricordiamo che Echo Auto di seconda generazione è più piccolo della versione precedente e ha cinque microfoni che dovrebbero migliorare la qualità dell’audio. In aggiunta a questo ha un sistema di connessione adesiva.

Un aspetto importante da considerare è che Echo Auto di seconda generazione non è compatibile con il Bluetooth di alcune auto e con alcuni modelli di smartphone. Verificate qui la compatibilità

Echo Auto di seconda generazione in occasione del Prime Day disponibile a 34,99 euro invece che 69,99 euro.