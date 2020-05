Il cast di Mythic Quest ha registrato una puntata in quarantena con iPhone

In quarantena, ma non per questo meno divertenti: gli attori della serie tv di Apple TV+ Mythic Quest non si sono fermati nelle settimane segnate dalla pandemia per il Coronavirus e hanno girato, ciascuno con il proprio iPhone, un episodio speciale intitolato “Quarantine” che andrà in onda a partire da venerdì il 22 maggio 2020 su Apple TV+.

I fan della commedia della televisione in streaming di Cupertino potranno così rivedere i protagonisti della serie tv alle prese con un episodio filmato in quarantena, ciascuno dalla propria abitazione, naturalmente tutti muniti con uno smartphone di Cupertino.

Gli attori racconteranno la vita nei giorni della pandemia, in questo periodo di restrizioni per Coronavirus, e come non ce la saremmo mai immaginata. Il cast di Mythic Quest, dalla fotocamera del proprio iPhone, offrono uno sguardo ironico su alcune situazioni in cui molti si riconosceranno e che riguardano lo smart working e le riunioni da casa, che sono un “nuovo e speciale tipo di inferno”, come le ha definite il protagonista Rob McElhenney.

Sempre McElhenney, in una intervista a Variety, ha spiegato che la possibilità di girare questo episodio è stata strettamente legata alla possibilità di ciascun membro del cast di connettersi e di poter contare su un iPhone. L’episodio Mythic Quest: Quarantine è stato scritto da McElhenney, Megan Ganz e David Hornsby.

La serie TV Mythic Quest: Raven’s Banquet racconta le vicende di un team di sviluppatori di videogame, mentre affrontano le sfide legate alla gestione di un popolare videogioco. A recitare il suolo del direttore creativo della compagnia sarà McElhenney, mentre altri membri del cast sono F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch e Jessie Ennis.

