Realme X50 Pro, in nostri primi scatti fotografici

Appena lanciato anche sul mercato italiano, Realme X50 Pro è uno dei terminali più interessanti del momento, perché l’unico al momento in grado di ricalcare la filosofia “dei veri top di gamma” a prezzi assolutamente contenuti. Stiamo parlando di uno smartphone con processore Snapdragon 865, display Super AMOLED e memoria RAM fino a 12 GB. Rinviamo il giudizio completo ad una più approfondita recensione, ma in questo articolo vogliamo mostrarvi come scatte le foto questo terminale, con la quad camera posteriore.

Anzitutto, vediamo quali sono le caratteristiche de comparto fotografico di Realme X50 Pro:

Camera posteriore:

sensore primario 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF

Sensore telephoto 12 MP, f/2.5, 54mm, 2x optical zoom, PDAF

Sensore ultrawide 8 MP, f/2.3, 13mm, PDAF

Sensore di profondità 2 MP B/W, f/2.4

Camera Selfie

Sensore Wide 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm

Sensore Ultrawide 8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

Prima di dare uno sguardo alle foto scattate con questo terminale, ricordiamo solo alcune delle caratteristiche di cui gode Realme X50 Pro. Monta un display Samsung Super AMOLED da 6,44 pollici, con refresh a 90Hz, con rapporto di forma 20:9 e un rapporto schermo-corpo fino al 92%. Supporta HDR10+, la gamma cromatica DCI-P3 al 100% e display sunlight, raggiungendo una luminosità massima di 1000nits e un rapporto di contrasto di picco da 2000000: 1.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, X50 Pro 5G è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865 5G con GPU Adreno 650, monta DRAM LPDDR5, con velocità aumentata del 29% e fa uso di memorie UFS 3.0 + Turbo Write + HPB ha aumentato la velocità dell’80% riducendo il consumo energetico del 20%. realme X50 Pro 5G è un vero smartphone di punta 5G ad alte prestazioni e offre tre varianti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.

I primi scatti, anche dovuti alla quarantena, li abbiamo effettuati in casa. Con luce buona, ma di certo non quella diretta del sole, abbiamo notato scatti molto buoni a soggetti ravvicinati. Guardate, ad esempio, i colori molto vividi del giallo, e i dettagli della lana del peluche in basso:

Più da vicino:

In altre occasioni i colori ripresi dalla camera, invece, ci sono sembrati leggermente più spenti, probabilmente più naturali e meno saturi:

Anche alla luce diretta del sole, in alcuni casi le foto propongono colori più spenti, anche se è sufficiente attivare l’assistente AI per ottenere dei colori molto più vivi. Di seguito alcuni esempi di foto scattati con, e senza, intelligenza artificiale attiva:

Abbiamo anche testato lo Zoom di questo terminale, e negli scatti che seguono vi mostriamo una sequenza di foto scattate a 0,5x, 1x, 2, e 5x:

E ancora:

Alcuni esempi di foto Macro:

Una galleria generica di immagini scattate con la camera posteriore:

Le dimensioni del terminale sono di 159 x 74.2 x 8.9 mm , con un peso di 205 grammi. E’ disponibile già su Amazon a partire da 599 euro. Si tratta, al momento, del top di gamma più economico sul mercato. Battuti anche Xiaomi e OnePlus.

Presto pubblicheremo una recensione approfondita del terminale.