Il bonus per bici e monopattini elettrici del Decreto Rilancio discrimina i pendolari

Quando pensiamo all’inquinamento ambientale e alle nuove richieste di mobilità in sicurezza imposte dal Coronavirus ci immaginiamo grandi città, aree metropolitane e gli abitanti di zone ad alta circolazione di veicoli, vie intasate dal traffico e dagli automezzi parcheggiati ai lati.

In questi anni però diverse amministrazioni lungimiranti hanno realizzato parcheggi di interscambio riservati ai pendolari che possono da una parte lasciare il proprio veicolo (magari condiviso all’interno della famiglia) ai limiti della città e dall’altra utilizzare i mezzi pubblici o mezzi leggeri (monopattini, bici pieghevoli pure a pedalata assistita) per compiere le ultime miglia che li separano da lavoro o studio.

Allo stesso tempo anche i piccoli comuni come quello in cui vive chi scrive (inferiore a 15.000 abitanti) e che hanno alla periferia grandi zone industriali vivono uno stato di inquinamento difficilmente sopportabile ed un traffico elevatissimo nelle ore di accesso alle fabbriche e alle scuole con lunghe file nelle arterie principali dovute anche alla carenza o impossibilità logistica di utilizzare i trasporti pubblici.

La norma prevista nel Decreto Rilancio (vedi testo a fondo pagina) prevede finalmente un bonus per chi acquista un mezzo per la mobilità personale (tra cui biciclette a pedalata assistita) in grado da una parte di liberare strade e parcheggi cittadini e dall’altro di eliminare l’inquinamento ambientale ma è pure dotato di una postilla assurda: è riservato ai residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti.

L’impatto negativo della postilla non è da poco: trascura la grande massa di pendolari che lavorano nelle piccole e grandi città e che arrivano in centro o nelle zone industriali provenendo da aree limitrofe o quelli che hanno deciso di abitare in periferia delle metropoli vicino alle fabbriche o agli uffici dove si recano tutti i giorni e sono impossibilitati per ragioni di sicurezza a portare un’altro passeggero.

La limitazione dei 50.000 abitanti è oltretutto completamente arbitraria: quali sono le ragioni logiche per cui le aree o i comuni al di sotto di quella soglia non dovrebbero aver bisogno per ragioni di sicurezza, mobilità e salute ambientale di avere un supporto per migliorare le proprie condizioni? E perchè chi lavora in una grande un’area industriale collocata in un piccolo comune, ad esempio nell’inquinatissima valpadana non dovrebbe benificiare del bonus a vantaggio non solo del comune ove risiede ma di quello in cui trascorre la maggior parte della vita attiva?

Se vogliamo fare un esempio concreto basiamoci sui dati 2018 di inquinamento da PM10 e Ozono raccolti da Lega Ambiente: nella lista delle città più inquinate (e guarda caso in generale più colpite dal Coronavirus) compaiono numerosi comuni che superano le soglia di legge ed hanno meno di 50.000 residenti: Lodi che è uno dei comuni più inquinati d’Italia e ha 47.000 residenti sarebbe fuori dal bonus mentre Siena che ha 54.000 residenti (dato Istat 2017) è fuori dai comuni “inquinati” maa beneficierebbe del Bonus.

Il criterio a parere di chi scrive è completamente arbitario e discriminante e soprattuto manca clamorosamente il bersaglio.

La somma prevista è probabilmente insufficiente per garantire lo sconto sugli acquisti per tutta la nazione ma perché discriminare i veri pendolari e garantire solo gli abitanti/residenti delle grandi aree urbane? Sarebbe sufficiente allargare il bonus a tutti e magari limitare la finestra temporale per l’acquisto oppure, se si vuole complicare il conteggio e rendendolo più adeguato alle condizioni reali, legare l’assegnazione del bonus al dato di rilevamento dell’inquinamento locale (prima del Coronavirus) del luogo di lavoro oltre di quello in cui si risiede. Il risultato in termini di benefici globali per il nostro territorio sarebbe lo stesso ma sicuramente il bonus sarebbe meno discriminatorio.

La speranza è che in fase di esame parlamentare questa assurda limitazione venga rimossa.

Qui sotto il decreto nella sua formulazione alle ore 17.00 del 13 Maggio 2020.

DL Rilancio

…Art.205

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All’articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: “euro 70 milioni per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120 milioni per l’anno 2020”;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge

ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto dal terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.