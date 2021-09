Osmo presenta i giochi hi-tech rivoluzionari per piccoli geni

Osmo è arrivata in Italia, con un carico di giochi, hi-tech rivoluzionari, capaci di integrare il gioco digitale con quello fisico, creando un’esperienza di apprendimento e divertimento interattiva. Un’esperienza che non ci si aspetta, visto che ogni ricerca pubblicata sul rapporto tra bambini e dispositivi elettronici conferma che lo smodato utilizzo di schermi, tablet, smartphone e pc per i bambini non offra abbastanza strumenti per imparare e per crescere serenamente.

Osmo è un accessorio da tablet per la didattica che accorcia le distanze tra il mondo reale e quello digitale, combinando gli schermi dei tablet, particolarmente amati dai bambini, con l’interazione tattile e pratica di cui hanno bisogno. Invita i più piccoli a partecipare in maniera attiva, a pensare, giocare e vedere le proprie creazioni prendere vita.

Le proposte infatti prevedono attività hands-on, essenziali per il corretto sviluppo, unite tecnologia proprietaria di Osmo per dare ai bambini uno strumento divertente per esplorare la propria creatività e al tempo stesso migliorare le proprie capacità imprenditoriali, di STEM, di ortografia, matematica.

I giochi di Osmo si basano sulla tecnologia proprietaria “Reflective AI” che rende il proprio iPad o Amazon Fire una tela bianca in cui i bambini possono esprimere la propria creatività e imparare. Questa tecnologia proprietaria e prima nel suo genere permette di riflettere sul device utilizzato gli oggetti che vengono posti davanti allo schermo.

si può trasformare il proprio tablet in un’interfaccia di apprendimento divertente e interattiva per il bambino in modo molto pratico e veloce.

Basta porre il sensore Osmo all’altezza della fotocamera del device e come uno scanner, cattura tutto ciò che accade davanti allo schermo sulla superficie di gioco, come i movimenti del bambino, i vari pezzi che manipola e posiziona sul tavolo. Questi appaiono sullo schermo che fornisce un immediato (e divertente) feedback uditivo e visivo. Inoltre, una volta scaricati e installati i giochi sul device, non sarà necessaria una connessione WiFi.

Starter Kit Genius

Osmo offre uno Starter Kit Genius: è il gioco pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni che permette di scoprire il mondo di Osmo e appassionarsi alla sua esperienza di gioco rivoluzionaria e innovativa. Il kit include tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno per sperimentare l’apprendimento fisico e il divertimento digitale con ben 5 modalità di gioco differenti: Words, Numbers, Tangram.

Words: imparare a scrivere non sarà mai stato così divertente!

I bambini si divertiranno a indovinare le parole e comporle, grazie alle tesserine con le lettere date in dotazione. Sono presenti diverse modalità di gioco ed è possibile selezionare la lingua preferita, tra una vasta scelta, rendendolo uno strumento molto efficace per allenare la mente dei più piccoli e introdurli all’utilizzo di nuove lingue.

Numbers: fare i conti diventerà la passione di tutti i più piccoli!

Tanti livelli per imparare a contare e fare i calcoli nel modo più divertente mai sperimentato prima. Sempre con l’aiuto di alcune tesserine, numeri o dadi, i più piccoli potranno apprendere le regole base della matematica e cominciare a fare i primi calcoli in maniera indipendente.

Tangram: alleniamo la logica!

Nella lista non poteva mancare uno dei giochi più famosi per allenare l’intuito dei più piccoli. Con Tangram i bambini potranno riprodurre sulla superficie il disegno presente sullo schermo utilizzando le formine in dotazione. Il metodo ideale per solleticare la loro logica e intuizione.

Newton: per i piccoli scienziati che vogliono apprendere la fisica e la gravità!

Attraverso l’utilizzo di qualsiasi oggetto davanti allo schermo, i più piccoli potranno apprendere i principi base della fisica. Infatti, hanno come obiettivo quello di direzionare la pallina sullo schermo per fare goal, usando una penna, delle chiavi o anche gli occhiali della nonna. Quale modo migliore per imparare a capire la fisica e la gravità?

Masterpiece: spazio alla creatività!

Il gioco preferito di tutti i bambini che amano disegnare e colorare. La versione moderna del classico disegno ricalcato alla finestra o con la copia carbone. Basta posizionare un foglio davanti allo schermo, selezionare il disegno che si desidera e seguire le linee proiettate dallo schermo sulla superficie per avere un capolavoro da poter regalare o appendere in casa.

Prezzo

Osmo Genius Starter Kit è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 119,99€ e si trova su Amazon, ad un prezzo scontato.

Compatibilità

iPad compatibili: iPad 2, iPad (3a generazione), iPad (4a generazione), iPad (5a generazione), iPad (6a generazione), iPad (7a generazione), iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Air 3, e iPad Pro da 9,7 pollici e 10,5 pollici.

Osmo attualmente NON è compatibile con l’iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici. Versione iOS 9 o superiore. Per poter utilizzare Osmo su questi dispositivi è necessario un accessorio extra.

Amazon Fire Tablet necessita di un accessorio aggiuntivo per la fruizione della base Genius.

