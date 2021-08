Il driver Paragon NTFS sarà disponibile anche per Linux

Paragon NTFS, il driver noto agli utenti Mac perché consente l’accesso in scrittura a dischi e partizioni NTFS, sarà disponibile anche per Linux.

Paragon Software ha annunciato il porting del suo software per il kernel Linux. Sarà necessario risolvere alcuni problemi (inclusi alcuni riguardanti l’eccessiva lunghezza del codice, composto da circa 27.000 linee) ma il porting arriverà, con il supporto NTFS utile per consentire il collegamento di unità esterne formattate in questo formato.

Esistono già driver NTFS per Linux ma non mancano i problemi. NTFS-3G, funziona nello userspace (FUSE) e non nel kernel ma è notoriamente lento. Il vecchio Captive NTFS è un driver più completo ma non più supportato da tempo.

Microsoft annunciò il New Technology File System (NTFS), un file system journaled di tipo proprietario, con l’arrivo di Windows NT 3.1 nel 1993. Questo sistema sostituì il vetusto File Allocation Table (FAT) in tutte le successive versioni di Windows. Al contrario del FAT, che è un filesystem aperto, NTFS è chiuso e solo Microsoft conosce realmente vari dettagli (Microsoft non ha reso pubbliche le specifiche di NTFS, e quindi NTFS è un file system di fatto chiuso e proprietario).

Diversi progetti di reverse engineering consentono di rendere accessibili le partizioni NTFS anche ad altri sistemi operativi, ma si tratta di soluzioni nate senza il supporto ufficiale di Microsoft. macOS per sua natura gestisce il filesystem NTFS ma la scrittura è disattivata ed è per questo che esistono utility dedicate come Paragon NTFS per Mac, Tuxera NTFS e altre ancora che consentono la scrittura, con tanto di supporto di opzioni di compressione, aggiornamenti journaling, quote, cifratura, ecc.

Microsoft NTFS for Mac di Paragon Software fa parte di una tecnologia denomnata File System Link (FSL) nata per risolvere incompatibilità tra filesystem e sistemi operativi, offrendo accesso rapido, completo e trasparente a file-system non nativi quali exFAT, NTFS, FAT32, HFS+, APFS e ReFS con Windows, Mac, Linux, iOS, Android, QNX e altre piattaforme.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che illustra vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di filesystem (FAT, ExFAT, NTFS, ecc.).