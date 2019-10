Paragon NTFS per Mac è pronto per macOS Catalina

Gli sviluppatori di Paragon Software Group, specializzati in utility per la gestione e configurazione di dischi e supporti vari, hanno rilasciato la versione aggiornata del driver Microsoft NTFS for Mac che offre accesso completo a file su unità NTFS da Mac. La nuova release offre l’accesso completo (in lettura e scrittura) dai Mac con macOS 10.15 Catalina (e sistemi precedenti) a dischi e supporti vari inizializzati come NTFS

Il software permette l’accesso completo ai volumi e alle partizioni NTFS rendendo possibile non solo la lettura ma anche scrittura, modifica di file, creazione di cartelle, copia in entrambi le direzioni (da NTFS a HFS+ e viceversa).

macOS consente, di serie, la lettura di file da dischi e supporti NTFS, ma non consente di scrivere su questi supporti. Esistono vari metodi per aggirare il problema (anche utility gratuite), ma la soluzione di Paragon è di semplice uso ed e molto più veloce rispetto ad applicazioni concorrenti.

Paragon NTFS for Mac è completamente compatibile con la politica di sicurezza di Apple, garantendo accesso rapido e sicuro alle partizioni Windows sui sistemi Mac. Una volta installato il programma, l’utente può iniziare immediatamente a esploarare i volumi leggendo, modificando, copiando e creando file e cartelle.

Tra le novità dell’ultma versione di Paragon NTFS: il supporto per macOS Catalina, la possibilità di montare, smontare, verificare, formattare e richiamare qualsiasi volume NTFS all’avvio di macOS. È possibile montare i supporti in sola lettura (per accedere a dati sensibili senza la paura di modificare qualcosa), decidere se montare o meno automaticamente i volumi.

È come sempre supportata la lettura/scrittura completa di volumi NTFS, il montaggio automatico di volumi NTFS da macOS, la compatibilità con la partizione Boot Camp, la compatibilità con applicazioni di virtualizzazione e cifratura, il supporto di file in vari alfabeti, inclusi quelli non latini.

Microsoft NTFS for Mac di Paragon Software fa parte di una tecnologia denomnata File System Link (FSL) nata per risolvere incompatibilità tra filesystem e sistemi operativi, offrendo accesso rapido, completo e trasparente a file-system non nativi quali exFAT, NTFS, FAT32, HFS+, APFS e ReFS con Windows, Mac, Linux, iOS, Android, QNX e altre piattaforme.

Nel momento in cui scriviamo l’utility costa 19,95 euro e si scquista direttamente dal sito dello sviluppatore. Dallo stesso sito è possibile scaricare una versione dimostrativa.