Tuxera NTFS for Mac, aggiornata per macOS Catalina l’utility per scrivere sui dischi NTFS

Tuxera ha annunciato una nuova versione di Tuxera NTFS for Mac, utility per macOS che consente di sfruttare appieno dischi rigidi e SSD inizializzati come NTFS, il filesystem di Microsoft. L’ultima versione integra il supporto completo all’ultima versione di macOS, macOS Catalina.

Sfruttando Tuxera NTFS for Mac è possibile non solo leggere ma anche scrivere su drive inizializzati come NTFS, opzione utile per chi ha la necessità di lavorare con dischi, chiavette USB e affini utilizzabili sia su macOS, sia su Windows. Se abbiamo, ad esempio, la necessità di copiare dati ad un collega su in disco NTFS, macOS per default legge ma non scrive sulle unità in questione. Esistono vari metodi per aggirare il problema (anche utility gratuite), ma le soluzioni offerte da Paragon o Tuxera sono di semplice uso e più veloci rispetto ad applicazioni concorrenti.

NTFS for Mac si integra in modo trasparente nel Mac consentendo di leggere e scrivere dischi e unità varie formattare in NTFS, senza restrizioni. L’applicazione non richiede abbonamenti e si paga una-tantum. Costa 15$ e la licenza è utilizzabile su tre computer. Sono disponibili anche funzionalità avanzate come Tuxera Disk Manager, dedicata a utenti più smaliziati.

Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa. Il requisito minimo è macOS 10.4 o seguenti (può essere usato persino sui vecchi Mac con processori PowerPC). Per installare l’utulity è sufficiente fare click su “Install tuxera NTFS” e seguire le istruzioni a video. Dopo la prima installazione è necessario riavviare il computer. Se volete disinstallare Tuxera NTFS basta aprire le Preferenze di Sistema, selezionare l’icona “Tuxera NTFS”, fare click sul lucchetto per sbloccare le modifiche e selezionare “Disinstalla Tunxera NTFS”.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che illustra vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di filesystem (FAT, ExFAT, NTFS, ecc.).