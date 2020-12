Il geniale supporto Satechi per iPhone e iPad è su Apple Store

Su Apple Store è in vendita un supporto Satechi versatile e piuttosto tascabile che trasforma iPhone e iPad in una sorta di mini iMac. Apple lo elenca come Supporto pieghevole in alluminio Satechi ed è una versione rivisitata di Satechi R1, con alcune modifiche al design e una struttura progettata per sostenere e bilanciare adeguatamente il peso dei dispositivi Apple.

Questo supporto permette di sollevare qualsiasi dispositivo mobile, non solo quindi iPhone e iPad, trasformandoli in una moderna postazione per lavorare da casa oppure in viaggio. E’ realizzato in alluminio con cuscinetti di protezione in corrispondenza dei punti d’appoggio e cerniere regolabili che permettono di trovare facilmente la giusta inclinazione.

Potendo quindi non solo inclinare lo schermo ma anche sollevarlo dal piano di appoggio si ottiene una visione ottimale, specialmente quando si affianca magari l’iPad a una tastiera e un mouse, che lo trasformano di fatto in una soluzione desktop altamente portatile. E’ insomma un supporto potenziato che migliora anche la fruizione dei video in streaming, la lettura delle ricette in cucina oppure, perché no, le lunghe sessioni in videochiamata. Per altro, essendo richiudibile, occupa poco posto ed è facile da trasportare.

Design e colorazione della finitura in alluminio ben si accostano al nuovo design squadrato dei dispositivi Apple. La struttura inoltre è piuttosto solida: i cuscinetti insieme al peso, di circa 340 grammi, offrono un’ottima stabilità a qualsiasi inclinazione. Quando chiuso occupa uno spazio pari a circa 15 x 10 x 3 centimetri.

Come dicevamo, chi vuole può comprarlo direttamente su Apple Store al prezzo di 39,95 euro.

