Samsung Galaxy S21 sarà svelato il 14 novembre, nuove conferme

La prossima ammiraglia Android di Samsung potrebbe essere più vicina di quanto si pensi: stando alle presunte rivelazioni provenienti da un negozio Samsung in India, la serie Galaxy S21 verrà lanciata a livello globale il 14 gennaio. Arriverà quindi sugli scaffali dei negozi il 29 gennaio prossimo, almeno secondo i dipendenti che lavorano nello spazio di vendita al dettaglio a Bengaluru.

Queste date, peraltro, corrispondono a quelle ipotizzate fin dal mese di novembre. Se accurati, questi tempi di rilascio suggerirebbero un cambiamento strategico da parte di Samsung. La società in genere annuncia i suoi telefoni Galaxy S all’interno di un evento Unpacked a febbraio, prima o durante il Mobile World Congress di Barcellona. Considerando che la fiera si è spostata a giugno, appare plausibile quindi che Samsung stia invece prendendo di mira il CES, che si svolgerà dall’11 al 14 gennaio.

Secondo il rapporto, il negozio Samsung di Bengaluru ha già lanciato un sistema di preordini per la serie Galaxy S21, che include un modello S21 Plus e S21 Ultra. I clienti possono ottenere un posto in prima linea per l’acquisto del dispositivo con un deposito di appena 27 dollari al cambio, e quindi decidere dopo la presentazione quale modello acquistare. I prezzi ufficiali così come i dispositivi devono ancora essere rivelati.

Galaxy S21 standard sarà disponibile in grigio, rosa, viola e bianco, secondo lo stesso rapporto, mentre S21 Ultra verrà spedito in rosa, viola, argento e nero. L’S21 Ultra di fascia ancora più alta, invece, sarà disponibile in nero e argento. Secondo quanto riferito, tutti e tre i dispositivi utilizzeranno un processore Exynos 2100 prodotto da Samsung, anziché un chipset Qualcomm Snapdragon. Ciò contraddirebbe la fuga di notizie precedenti secondo cui Samsung avrebbe utilizzato lo Snapdragon 875 non ancora annunciato, ma previsto per il rilascio a breve in alcuni mercati.

Android Authority ha anche utilizzato i rappresentanti del negozio per confermare che l’S21 Ultra avrà una fotocamera principale da 108 megapixel e due sensori secondari da 10 megapixel. Uno di questi ultimi avrà uno zoom ottico 10x, riporta l’outlet, che si allinea con un precedente anticipazione della stessa redazione. Quando al design, S21 dovrebbe essere particolarmente simile all’attuale linea di S20, con una differenza ben visibile nell’angolo posteriore sinistro, dove è posizionato il comparto delle fotocamere.

