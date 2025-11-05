Il MacBook da 800 euro arriva in primavera

Dopo mesi di voci da Ming-Chi Kuo e dalle catene di fornitura, arriva la conferma più solida: Apple sta davvero preparando un portatile economico con chip da iPhone e prezzo molto economico.

L’indiscrezione non arriva da una fonte qualunque, ma da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte affidabile che nonostante i clamore suscitato dalle voci al proposito la scorsa estate, fino ad oggi era stato silente al proposito.

I primi rumor sul MacBook economico erano circolate a inizio estate. A presentarle erano state fonti asiatiche la cui attendibilità non è sempre infallibile, sostenute da un post dell’analista Ming Chi Kuo, che spesso ci azzecca e altre volte no.

Bloomberg aggiunge autorevolezza e sostanza allo scenario disegnato, quello di un portatile economico, pensato per studenti, famiglie e scuole, con l’obiettivo di offrire un Mac più accessibile e diretto concorrente dei Chromebook e dei PC Windows di fascia bassa.

Un Mac con chip da iPhone e design semplificato

Gurman conferma il profilo tecnico già delineato e approfondito in un nostro articolo nel quale abbiamo scritto tutto quello che sappiamo del MacBook di nuova generazione.

Apple avrebbe scelto un processore derivato da iPhone al posto dei chip della serie M. Sarebbe la prima volta che un chip A-series finisce in un Mac.

Le fonti di Digitimes e le analisi di Ming-Chi Kuo parlavano del chip A18 Pro dell’iPhone 16 Pro, con prestazioni paragonabili al MacBook Air M1.

Da Bloomberg sappiamo ora anche che il portatile, che possiamo immaginare come una estensione al mondo Mac del concetto dei prodotti SE (Apple Watch SE ed iPhone SE) adotterà un display LCD più piccolo e meno costoso dei 13,6” del MacBook Air, compoente affiancata da un scocca in plastica rigida e una gamma di colori vivaci come rosa, blu, giallo e argento.

Il peso dovrebbe restare sotto il chilo e mezzo, con un’autonomia superiore alla media e un numero ridotto di porte.

Prezzo e impatto sul mercato PC

La macchina dovrebbe essere davvero molto economica. Gurman non parla di prezzi ma scrive di un prezzo “ben sotto il 1000 dollari” Anticipazioni estive indicano un prezzo tra 599 e 699 dollari, che in Europa potrebbe tradursi in 859–959 euro.

In pratica, sarebbe il Mac più economico di sempre, e aprirebbe la porta a una nuova fascia di utenti che finora hanno scelto iPad con tastiera o notebook economici con Windows o ChromeOS.

Come abbiamo già scritto l’arrivo di un MacBook da 600 dollari è una pessima notizia per Microsoft e per i produttori di PC. La finestra di lancio coincide con la fine del supporto per Windows 10, creando un’occasione perfetta per Apple per intercettare aziende e scuole in fase di rinnovo dei propri computer.

Lancio in primavera 2026

Secondo Bloomberg, il MacBook low cost è già entrato nella fase di test e di avvio della produzione con i fornitori asiatici. La produzione di massa sarebbe prevista per la fine del 2025, con il lancio commerciale fissato per la prima metà del 2026.

Una finestra perfetta per intercettare il nuovo anno scolastico e le campagne d’acquisto delle istituzioni educative negli Stati Uniti.

Se i tempi saranno rispettati, il primo MacBook davvero accessibile della storia di Apple potrebbe arrivare nei negozi tra la primavera e l’estate del prossimo anno.