Apple valuta l’uscita di un MacBook economico per il 2024

Il mese scorso, un rumor apparentemente improbabile proveniente dall’Asia sosteneva che Apple stesse pianificando il lancio di una serie di MacBook a basso costo, così da poter competere con i popolari e più convenienti modelli di Chromebook di Google. L’indiscrezione è riemersa in questi giorni.

La notizia fa parlare anche perché questa volta è stato il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo a riferire in merito. Un rapporto di DigiTimes a settembre affermava che Apple potesse lanciare una linea di MacBook più economica alla fine del 2024 per differenziarla dalle linee esistenti di MacBook Air e Pro dell’azienda. Kuo ora ritiene che Apple stia considerando veramente una tale mossa per aumentare le spedizioni in calo dei MacBook, con un obiettivo di 8-10 milioni di unità all’anno.

La previsione di Kuo arriva proprio nel momento in cui Apple ha annunciato l’evento “Scary Fast” dedicato ai Mac, che si terrà il prossimo 30 ottobre. Ovviamente, in quella sede si attendono altri Mac, non di certo la nuova linea di MacBook economici. In questo articolo riepiloghiamo tutto quello che Apple potrebbe presentare.

In precedenza, Kuo aveva previsto che Apple non avrebbe probabilmente introdotto nuovi modelli di MacBook Pro nel 2023 a causa delle “limitate spedizioni nel 4° trimestre del 2023”. Adesso, invece, afferma che se nuovi MacBook Pro dovessero uscire a novembre o dicembre, la scarsa disponibilità durerà fino al primo trimestre del 2024.

L’analista ha, altresì, riferito che le spedizioni di Mac sono diminuite a causa dell'”aggiornamento limitato della potenza di calcolo M2″, che potrebbe essere la ragione per cui Apple è pronta a lanciare modelli di MacBook Pro M3, seppur con basso volume di produzione.

I MacBook economici

Secondo il rapporto originale di Taiwan, i MacBook più convenienti di Apple adotteranno alcuni cambiamenti di design per consentire all’azienda di raggiungere l’obiettivo di contenere i costi.

Se Apple dovesse svelare un Mac a basso costo, questo potrebbe potenzialmente assumere la forma di un “nuovo” MacBook da 12 pollici. Introdotto nel marzo 2015, il MacBook originale da 12 pollici presentava un design sottile e leggero che pesava appena 900 grammi ed è stato il primo notebook di Apple a presentare un design senza ventole, una porta USB-C e una tastiera a farfalla. Purtroppo, a causa dell’uso da parte di Apple dei processori Intel Core M, molti hanno ritenuto che fosse troppo poco potente per giustificarne il prezzo di lancio. Ricordiamo che Apple ha interrotto la produzione del modello nel 2019.

Voci sulla possibilità del ritorno del MacBook da 12 pollici circolano fin da quando Apple ha adottato chip Apple Silicon su tutti i suoi dispositivi.

Mark Gurman di Bloomberg è stato il primo a sollevare indiscrezione sull’introduzione di un modello di MacBook da 12 pollici con Apple Silicon, affermando l’anno scorso che il dispositivo sarebbe potuto arrivare alla fine del 2023 o nel 2024.

Nel gennaio 2023, Gurman ha poi riferito che un MacBook da 12 pollici non era più nei programmi a breve termine dell’azienda, non escludendo la possibilità in futuro.