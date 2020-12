Il primo iPad Pro mini LED è previsto entro marzo 2021

Il primo iPad con display mini LED arriverà entro marzo 2021. A dirlo questa volta è la testata di Taiwan DigiTimes, citando alcune voci che proverrebbero dalle catene di fornitura di Apple, dove oltre ad alcuni componenti del tablet di Cupertino si producono anche quelli per MacBook e, di recente, per iPhone.

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe da poco diversificato la propria catena di fornitura per display e pannelli touch. Da un lato ci sarebbe BOE che, a poche settimane di distanza dal “No” per la produzione dei pannelli OLED, pare invece abbia appena ottenuto l’approvazione; dall’altro c’è GIS che, oltre a produrre i pannelli touch per iPhone, si dice che adesso costruirà anche quelli per iPad Pro.

Per tenere il passo con gli ordinativi di Apple, le fonti sostengono che tra agosto e novembre GIS abbia investito oltre 76 milioni di dollari per potenziare le catene di fornitura dei pannelli touch per tablet, e poco più di 1,4 miliardi di dollari di Taiwan arrivano invece dalla società controllata da GIS a Chengdu, in Cina. E non si fermerà qui, perché prossimamente dovrebbe investirne altri 753 milioni per migliorare l’automazione dell’intera linea di produzione.

Attualmente GIS produce i moduli touch per iPad e MacBook ma adesso produrrà anche quelli integrati nei pannelli retroilluminati a LED «Per gli iPad Pro da 12.9″ che saranno lanciati entro il primo trimestre del 2021», come indica DigiTimes. Di questo particolare modello si sente parlare da diversi anni (l’ultima volta a fine novembre) e sappiamo che la tecnologia mini-LED rispetto alla tecnologia attualmente impiegata sugli iPad offrirà una serie di miglioramenti tra cui neri più profondi, colori più ricchi e un migliore contrasto. Questo perché illuminando i singoli LED del display questa tecnologia è in grado di offrire molti dei vantaggi degli OLED, ma senza gli svantaggi che invece affliggono questa tecnologia, tra cui il più temuto burn-in (la comparsa di un’immagine fantasma sullo schermo a seguito della visualizzazione prolungata di un oggetto statico come può essere ad esempio un logo, una riga o un’icona, ndr).

In precedenza analisti del calibro di Ming-Chi Kuo avevano indicato la prima metà del 2021 come periodo “sicuro” per il lancio di questo tablet sul mercato mentre questa volta DigiTimes cerca di aumentare la precisione prevedendo il debutto del primo iPad Pro mini LED entro massimo la fine di marzo 2021. A tal proposito ricordiamo che secondo alcune voci delle settimane precedenti, Apple starebbe valutando il passaggio alla tecnologia OLED, ma sembra improbabile che lo faccia tanto presto dato che tra poco arriverà un iPad con schermo mini-LED. C’è chi dice che un iPad con OLED possa arrivare entro la fine del 2021 ma è più credibile che ciò non accada prima del 2022.