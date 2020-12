Apple Watch Serie 6 in ceramica, le componenti svelate in rete

Con le prime generazioni dello smartwatch di Cupertino Apple ha presentato anche modelli di lusso prima in oro e poi anche in ceramica: questo non è successo con la generazione attuale, ma sembra che in fase di sviluppo e prototipo Apple abbia valutato la possibilità di realizzare un Apple Watch Serie 6 Edition in ceramica.

Questo emerge da alcune fotografie di parti e componenti dello chassis in ceramica pubblicate in un post su Twitter da L0vetodream, noto leaker che in passato ha dimostrato di poter prevedere correttamente alcune novità in arrivo da Apple. L’attuale modello di ultima generazione può essere acquistato con chassis in alluminio oppure in acciaio inossidabile, mentre il più economico Apple Watch SE solo con cassa in alluminio per conenere costi di produzione e prezzo.

Nelle fotografie pubblicate dal leaker, che riportiamo in questo articolo, è possibile osservare il telaio principale, i tasti e anche la corona digitale, tutti in parte o completamente di colore bianco. Anche se alcuni utenti in risposta al post indicano che potrebbe trattarsi di parti di Apple Watch Serie 5, il leaker ribadisce che si tratta invece di componenti destinate a un Apple Watch Serie 6 Edition in ceramica mai commercializzato.

Allo stesso modo, Implicitamente, viene escluso così che possa trattarsi di parti destinate alla prossima generazione Apple Watch Serie 7. Naturalmente questo non significa che la multinazionale di Cupertino possa effettivamente escludere un prossimo modello del suo smartwatch in versione Edition in ceramica.

L’indossabile di Cupertino non solo è sempre molto gettonato dagli utenti, ma continua a essere il dispositivo più venduto nella sua categoria di mercato: per Apple Watch Tim Cook ha promesso che sono in arrivo novità e tecnologie «Strabilianti».

In questo articolo di macitynet trovate i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5.