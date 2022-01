Il primo spot del 2022 di Apple dedicato alla funzione SOS emergenze su Apple Watch

Il primo nuovo spot di Apple diffuso a partire dal 1° gennaio 2022 è dedicato a Apple Watch, o meglio alla funzione SOS emergenze, quella che permette di chiedere aiuto e avvisare i contatti di emergenza anche con Apple Watch non dotati di rete cellulare (l’iPhone deve trovarsi nelle vicinanze).

Lo spot racconta come Jason, Jim e Amanda siano riusciti a chiamare il 911 (il numero telefonico di emergenza in nord America) in situazioni che non consentivano l’uso di uno smartphone.

Amanda ha avuto un incidente d’auto, Jason è rimasto bloccato lontano dalla costa dopo che una raffica di vento lo ha portato via mentre praticava SUP (stand up paddle) su una tavola da surf, Jim si è rotto una gamba in una fattoria. tre situazioni nelle quali l’Apple Watch ha permesso loro di chiedere aiuto.

Quando si effettua una chiamata con SOS emergenze, Apple Watch chiama automaticamente i servizi di emergenza locali e condivide con questi la nostra posizione. Per chiamare i servizi di emergenza basta tenere premuto il tasto laterale dell’orologio (sotto la Digital Crown) finché non viene visualizzato il cursore di SOS emergenze: a questo punto bisogna trascinare il cursore di SOS emergenze per avviare immediatamente la chiamata. In alternativa, è possibile continuare a tenere premuto il tasto laterale: dopo un conto alla rovescia, l’orologio chiama automaticamente i servizi di emergenza.