Apple celebra il Capodanno Cinese con una versione speciale di AirPods Pro

Per celebrare la festa di primavera, quella che in Occidente è generalmente noto come capodanno cinese, una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, Apple ha presentato una edizione limitata degli AirPods Pro con un particolare package venduto un Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao, con la rappresentazione di una tigre (animale simbolo di quest’anno).

Nella tradizione cinese, ai diversi anni sono ciclicamente assegnati dodici differenti animali (il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale) che secondo la tradizione avrebbero risposto alla chiamata del Buddha. Ognuno di questi animali, secondo l’astrologia cinese, ha caratteristiche che influenzano in modo importante anche i tratti del carattere delle persone nate sotto il loro segno.

L’edizione limitata di questi AirPods Pro arriva con una custodia di ricarica wireless personalizzata sulla quale è incisa la grafica con il tema della tigre. La stessa grafica riportata sulla custodia è presente anche sul package nel quale arrivano le AirPods Pro ma anziché di colore nero, sulla custodia il disegno è di colore rosso.