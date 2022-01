iOS 15 e iPhone, tre importanti funzioni attese entro il 2022

iPhone già di per sé è stato una rivoluzione, ma tre novità in arrivo su iOS 15 entro questo 2022 appena iniziato sembrano destinate a sconvolgere nuovamente le carte in tavola. Con il sistema di Controllo Universale abilitato alcuni giorni fa tramite le versioni beta di macOS 12.3 e iPadOS 15.4 Apple ha già fatto un notevole passo avanti in questa direzione, ma come dicevamo per i prossimi undici mesi c’è ancora un bel po’ di carne al fuoco.

Uno degli attesissimi cambiamenti in dirittura d’arrivo riguarda la digitalizzazione dei documenti. Saranno i residenti di alcuni stati degli USA a poter infatti conservare la patente di guida e/o la carta d’identità su iPhone «a partire da inizio 2022», offrendo così una soluzione digitale e certificata di alcuni dei documenti più importanti da avere sempre con sé.

Questa funzione non è stata abilitata con la beta di iOS 15.4 ma, se le tempistiche annunciate da Apple e dagli stati USA aderenti saranno rispettate, come rileva MacRumors, non dovrebbe mancare ancora molto per vederla in azione. La seconda novità è che iPhone potrà essere trasformato in un terminale per i pagamenti NFC senza bisogno di accessori aggiuntivi. Avendo infatti la componente NFC incorporata ormai da anni su iPhone, per rendere disponibile questo ulteriore servizio Apple deve completare il sistema sottostante e relativa app.

Così un negoziante non sarà più costretto ad avere il POS perché potrà semplicemente sfruttare iPhone, al quale il cliente non dovrà far altro che avvicinare la sua carta di credito (o iPhone con la carta digitalizzata). Secondo Mark Gurman di Bloomberg questa funzione di iPhone sarà rilasciata «entro i prossimi mesi», quindi entro il 2022 con un aggiornamento di iOS 15, ma non esclude che possa in realtà arrivare anche con le prime versioni di iOS 16, magari insieme a una dimostrazione ad effetto durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che si svolge in estate.

La terza nuova funzione attesa è meno importante delle prime due ma merita comunque di essere presa in considerazione, perché riguarda l’arrivo della musica Classica su Apple Music. L’anno scorso Apple ha acquisito il servizio di streaming di musica classica Primephonic e attualmente sta lavorando a un’app dedicata da rilasciare entro l’anno per gli abbonati di Apple Music. Trattandosi di un’applicazione separata non è chiaro se sarà accessibile gratuitamente o pagando un piccolo extra.

I lettori possono trovare tutte le novità di iOS 15 in questo articolo di macitynet.