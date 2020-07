Il prossimo smartphone gaming di Lenovo avrà una inconsueta camera pop up

Lenovo sta per rilasciare un nuovo smartphone da gaming con specifiche tecniche particolarmente alte e funzionalità mai viste prima. La stranezza è nella camera a pop up. Ecco di che si tratta.

Secondo il sito cinese JD.com lo smartphone Legion racchiude una fotocamera selfie pop-up da 20 megapixel posizionata lateralmente, proprio al centro del lato lungo. Ciò potrebbe semplificare lo streaming mentre si gioca in modalità orizzontale.

Coerentemente con la natura del terminale, la fotocamera si aprirà in soli 0,496 secondi e si ritrarrà in 0,5 secondi. Ciò la renderebbe la fotocamera pop-up più veloce di sempre, secondo Lenovo, con una durata di oltre 400.000 attivazioni.

A parte il trucco della fotocamera selfie, il telefono Legion ha un impressionante lista di specifiche tecniche. Offre, infatti, un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, mentre al suo interno troverebbe spazio un processore Qualcomm Snapdragon 865+ con 6 GB di RAM a supporto, 128 GB di memoria integrata e il supporto alla ricarica rapida da 90 watt.

Sempre a livello multimediale, lo smartphone dovrebbe godere anche di una fotocamera principale da 64 megapixel e di fotocamera grandangolare da 16 megapixel, con doppi altoparlanti anteriori, illuminazione RGB e marchio Legion, con un design dunque aggressivo e particolarmente ispirato al mondo del gaming.

Secondo le informazioni riportate dal sito cinese, il terminale sarà rilasciato in Cina il prossimo 22 luglio a circa 670 Euro al cambio. Non si hanno ancora notizie su un possibile rilascio in altri mercati, come quello nord americano o europeo.

Per tutte le notizie riguardanti il mondo di Lenovo, dunque smartphone, notebook, e non solo, il link che vi consigliamo di seguire è questo. Se invece vi incuriosisce la ricarica super rapida, sappiate che c’è chi presenterà uno smartphone gaming in grado di ricaricarsi completamente in meno di 15 minuti.