Una funzione di iOS 14 al centro della campagna di Donald Trump contro TikTok

Quest’anno cade di venerdì, ma per gli appassionati delle faccine il 17 luglio è soprattutto il World Emoji Day: per l’occasione Apple anticipa alcune delle nuove emoji in arrivo su iPhone, iPad e Mac, tra cui il ninja, il simbolo transgender la "mano a cuoppo" all’italiana e altre ancora. Le fotogallerie complete delle nuove emoji e memoji in alta risoluzione