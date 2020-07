Mobileye testa in Germania le auto a guida autonoma a 130 km/h

Mobileye, la divisione di Intel che si occupa di guida autonoma (azienda acquisita nel 2017), ha ottenuto l’approvazione dalle autorità competenti per testare i suoi veicoli in Germania. A riferirlo è Intel stessa spiegando che i test avverranno con un autista in grado di intervenire in caso di necessità e che sono stati ottenuti permessi per testare i sistemi di guida autonoma sulle strade, viaggiando fino a 130 km/h.

Mobileye è la prima azienda diversa dagli OEM (che realizzano direttamente auto) a ottenere permessi di questo tipo in Germania. Per poter ottenere i permessi – riferisce Intel – i veicoli di Mobileye hanno dovuto “superare test di sicurezza, fornire analisi dei rischi a provare che le auto possono essere integrate in modo sicuro nel traffico stradale”. I nuovi permessi dovrebbero contribuire a dimostrare la validità della “true redundancy”, la reale ridondanza dei sistemi a bordo e del modello Responsibility-Sensitivity Safety (RSS) per la “sicurezza responsabile”, policy di intelligenza artificiale in grado di prendere “decisioni di buon senso” per evitare incidenti.

Intel ha recentemente acquisito la startup Moovit per 900 milioni di dollari con l’intenzione di accelerare l’offerta di soluzioni di mobility-as-a-service (MaaS). Moovit è nota per la sua applicazione di mobilità urbana che offre ai viaggiatori di tutto il mondo la migliore pianificazione di viaggio multimodale, combinando trasporto pubblico, servizi di scooter e biciclette, ride-hailing e car-sharing.

L’acquisizione di Moovit porta Mobileye di Intel più vicina a conseguire il suo obiettivo di diventare un fornitore di mobilità completo, includendo servizi di robotaxi, che si stima costituire un’opportunità da 160 miliardi di dollari entro il 2030. Moovit ha stabilito la sua leadership nel campo del MaaS con oltre 800 milioni di utenti e con servizi in 3100 città di 102 Paesi. Oggi Mobileye è il primo partner di soluzioni per l’automotive che rendono possibile lo sviluppo di sistemi avanzati di guida assistita (ADAS) in circa 70 milioni di veicoli con più di 25 produttori di automobili partner.

Mobileye lavora su due sistemi per la guida autonoma: il primo è basato sull uso di videcamere, alla stregua dell’Autopilot di Tesla, e l’altro sfrutta radar, sistemi LiDAR e altri sensori per la guida autonoma.

