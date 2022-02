Il rugged phone Doogee V20 con mega sconto di 100$ al lancio

Come annunciato già diversi mesi fa, ecco disponibile l’ultimo rugged di casa Doogee, uno dei brand più noti quando si tratta di terminali robusti. Prende il nome di Doogee V20, e oltre a stupire per le sue caratteristiche tecniche, come il display AMOLED, offre un prezzo d’eccezione per le prime 1000 unità: 299 dollari, anziché 399. Clicca qui per acquistarlo.

Come già anticipato, il primo elemento di risalto per questo terminale è il suo display AMOLED. Non è facile trovare un dispositivo rugged con un pannello AMOLED. Solitamente, infatti, si tratta di terminali dotati di caratteristiche di fascia media, con display LCD. Ed invece, questo Doogee v20 offre un pannello Samsung AMOLED E4 da 6,43 pollici con una risoluzione pari a 2400×1080. Non uno, ma due schermi, con quello posteriore, che ha una invece dimensione di 1,05 pollici.

Il terminale sarà alimentato da un processore octa-core e arriva con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS, espandibile fino a 512 GB, utilizzando una Micro SD.

Sul retro è presente una configurazione a 3 fotocamere, dove la principale è offre un sensore da 64 MP, affiancato da una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e da una fotocamera grandangolare da 8 MP. Se si guarda alla parte frontale, invece, la fotocamera una selfie è da 16 MP.

Doogee V20 viene fornito con una potentissima batteria da 6000 mAh, e si affida al supporto della ricarica rapida da 33 W per ottenere velocità per portare il dispositivo da 0 a 100% nel minor tempo possibile. Supporta anche la ricarica wireless da 15 W, che è comunque davvero potente e sufficiente per ricaricare una potente batteria da 6000 mAh in poco tempo.

Disponibile in tre colorazioni con 2 finiture, è possibile acquistarlo in variante nero cavaliere e rosso vino hanno una finitura in fibra di carbonio, mentre il “grigio fantasma” ottiene una finitura opaca.

Come già anticipato, al di là delle specifiche tecniche di prim’ordine, il terminale si propone come un rugged phone, ossia un telefono robusto, in grado di sopravvivere in ambienti ostili. Gode della certificazione di grado militare MIL-STD-810, ed è certificato IP68 e IP69K, dunque waterproof, oltre che resistente alla polvere e alle cadute.

Tra le altre caratteristiche il terminale gode del supporto NFC, oltre che della game mode per i giocatori mobili, e presente un sistema di raffreddamento avanzato, tasti customizzabili, e protezione per il vetro anteriore Gorilla Glass. Naturalmente è 5G, e offre anche il supporto dual nano Sim.

Il telefono è disponibile al su Ali-Express con un prezzo di 399 dollari, ma per i primi 1000 acquirenti il prezzo sarà di 299,00 dollari. Clicca qui per acquistarlo.