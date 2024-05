iPad Air 2024, tutte le novità che dovete conoscere

L’evento Let Loose sta attirando l’attenzione per il lancio di iPad Pro 2024. Un nuovo modello, innovato al punto che lo potremo definire come l’aggiornamento più importante dal debutto di questa linea dei tablet.

Ma nel corso dell’evento di martedì 7 ci sarà spazio anche per altro e tra questo “altro” un posto d’onore sarà assegnato ad iPad Air 2024.

Pad Air tutte le novità

La versione anno 2024 del modello rilasciato un paio di anni fa con il processore M1, fa meno clamore perché ci si attende ad un aggiustamento non una rivoluzione.

Design e schermo

Il fatto che non si tratterà di un prodotto rivoluzionario quanto l’iPad Pro, lo si comprenderà in primo luogo dal design. Nulla dovrebbe cambiare rispetto alla versione attuale sotto questo profilo; quindi design con bordi taglienti ed angoli arrotondati, schermo da bordo a bordo (grazie al Touch ID nel tasto di avvio) e il classico Smart Connector.

Questo dovrebbe rendere tutti gli accessori attuali, dalle custodie alle tastiere, compatibili con i nuovi modelli ma nello stesso tempo rendere la versione da 10,9 indistinguibile da quella attuale.

Ma la versione da 10,9 pollici non sarà l’unica a debuttare martedì. iPad Air dovrebbe essere presentato anche nella ben nota (se ne parla dallo scorso anno) versione con schermo da 12,9.

Oltre alle dimensioni questo display presenterà anche novità importanti sotto il profilo della tecnologia. Si tratterà infatti, secondo alcuni analisti, di un display ad alte prestazioni basato su di un backplane ad ossido, la stessa tecnologia degli iPad Pro 12,9 a mini LED.

Questo iPad, di cui come molti altre cose che riguardano gli iPad anno 2024 dovrebbe presentarsi come la soluzione per chi vuole un iPad con uno schermo comodo, utile per soprattutto per consumare contenuti ma anche per produrne, con ottime prestazioni ma senza avere bisogno di funzioni come come ProMotion, processore G4, intelligenza artificiale, LiDAR.

Se vogliamo comprendere l’anima e l’ispirazione di iPad Air da 12,9 pollici dobbiamo guardare all’offerta MacBook Air dove abbiamo la versione da 13 e da 15 pollici identiche in tutto a parte lo schermo, oppure al mondo iPhone dove iPhone 15 vive accanto ad iPhone 15 Pro, sia nella versione base che nella versione Plus. Anzi a tale proposito non si può neppure escludere che iPad Air da 12,9 pollici possa essere denominato proprio iPad Air Plus.

Il processore M3 (o M2?)

Apple introdurrà anche un nuovo processore per iPad Air. Due anni fa nel marzo del 2022 aveva lanciato, parzialmente a sorpresa, iPad Air con un processore M1 invece dell’atteso A15 Bionic di iPhone 13. La mossa che ha assegnato una certa longevità ad iPad Air, potrebbe essere emulata oggi.

Se fino a qualche settimana fa ci si attendeva infatti che iPad Air 2024 avesse un processore M2, essenzialmente perché si ipotizzava che iPad Pro avrebbe avuto un processore M3, oggi sembra probabile che, appunto, per questioni di longevità possa ottenere un processore M3.

Un iPad Air con processore M3 potrebbe non solo restare sul mercato più a lungo, ma anche essere presentato come una piattaforma di gioco. Tutti ricordiamo l’enfasi su questo aspetto messo in luce nel corso della presentazione degli iPhone 15 Pro che usano appunto un processore A17, di fatto a livello di architettura un M3.

Apple dice che il processore M3 è di 2.5x più veloce rispetto ad M1 in fatto di GPU, usando la metà dell’energia. In fatto di pura capacità di calcolo, i performances cores di M3 sono è del 30% più veloci di quelli di ‌M1‌ e quelli ad alta efficienza sono del 50 percento più veloci di quelli di M2.

Un punto vantaggio a favore dell’ipotesi M2 si concentra, invece, sul costo, di molto inferiore a quello di un processore M3. Adottandolo, Apple potrebbe ridurre il prezzo di iPad Air o aumentare il margine che spunta su queste macchine.

Altro fattore da tenere in conto e che potrebbe spingere verso iPad Air con M2, giungerebbe in scia al mantenimento in servizio degli iPad Pro non OLED. Questa macchina eventualmente aggiornata con processore M3 si potrebbe collocare come alternativa low cost per il pubblico professionale al costoso (o costosissimo) iPad Pro con M4. A quel punto non avrebbe senso far salire iPad Air al processore M3.

Ma a quel punto ci troveremmo di fronte ad una non richiesta ulteriore complicazione della linea iPad, già sufficientemente complessa di suo e che andrebbe semplificata e non complicata.

Le videocamere e la videocamera frontale

Per quanto riguarda le componente foto e video non sembra che ci saranno novità in termini di risoluzione e apertura (anche se forse la disposizione della lente e del flash sarà diversa come mostrano alcuni rendering) che invece potrebbero esserci nella videocamera frontale.

Questa come in iPad 10,9 e nei nuovi iPad Pro dovrebbe essere spostata sul lato lungo. Il perché l’abbiamo scritto in diversi articoli, il più chiaro ed esaustivo è questo. In sintesi una simile collocazione dovrebbe rendere più ergonomico iPad Air per vari aspetti di utilizzo, il principale è nelle video call.

Possibile (o forse auspicabile) che Apple possa approfittare della novità in fatto di collocazione per aggiornare l’obbiettivo frontale al livello di quello di iPhone che ha tra le altre cose apertura 1,9, autofocus, HDR5, Animoji and Memoji.

Altre novità

Le altre novità hardware di iPad Air 2024 dovrebbero essere poche e di modesta portata. Ad esempio potrebbero essere introdotti Wi-Fi 6e (velocità fino a 2,4 Gpbs con router compatibili) e Bluetooth 5.3.

Ci sembra auspicabile (ma non abbiamo percepito rumors in questo senso) che Apple lasci da parte l’anacronistico taglio di memoria da 64 GB, adottando come entry level almeno un 128 GB e spostando verso l’altro il secondo taglio di memoria, portato da 256 a 512 GB.

Potremmo infine ipotizzare l’aggiornamento della porta USB-C/Thunderbolt oggi limitata a 10 Gbps alla velocità di 40 Gbps come gli iPad Pro, ma la cosa non ci pare molto probabile. È invece del tutto improbabile l’adozione del nuovo lo Smart Connector che dovrebbe arrivare su iPad Pro.

Ci saranno, quasi sicuramente, nuovi colori. Oggi iPad Air è disponibile in nero, grigio, rosa, blu e viola con tinte piuttosto sature. Gli iPhone sono pure colorati (rosa, giallo, verde, blu, nero) ma con colori che potremmo definire acquerello. Sarà questa la scelta anche per gli iPad Air?

Data di lancio e prezzo

Gli iPad Air saranno annunciati martedì 7 maggio assieme agli iPad Pro. Dovrebbero essere ordinabili già dl venerdì 9 con arrivo nelle case già da venerdì 17.

Non sono da escludere però ritardi specialmente per la versione da 12,9″. In passato quando Apple ha lanciato nuovi modelli basati su schermi con differenti dimensioni, c’è stata una diversa tempistica di rilascio tra le due versioni.

Per quanto riguarda i prezzi si ipotizza un costo simile se non identico a quello attuale. Non possiamo escludere anche una leggera riduzione, similmente a quanto accaduto al lancio di iPhone 15, meno costoso di iPhone 14.