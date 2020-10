Il Samsung Galaxy S30 (o S21) arriverà a gennaio?

Il prossimo telefono top di gamma di Samsung dovrebbe arrivare nel gennaio del 2021. A riferirlo è il sito Android Central e il rendering di questo presunto nuovo dispositivo evidenzia che il sistema delle fotocamere posteriori già visto sul Galaxy S20 sarà mantenuto anche sul Galaxy S30 (o S21, non c’è ancora un nome ufficiale).

Il “leaker” Steve Hemmerstoffer (noto come @OnLeaks) riferisce che il Galaxy S30 standard avrà un display da 6,2 pollici con un foro nella parte centrale in alto per la fotocamera frontale che completa il design senza bordi. Il Galaxy S30 Ultra dovrebbe vantare uno schermo curvo più grande (tra 6,7 e 6,9″). Non sono stati indicati dettagli sulle specifiche di SoC, RAM e altri elementi tecnici.

Android Central riferisce di tre nuovi modelli Galaxy S previsti per gennaio: versione standard, Plus e Ultra. Secondo il leaker Hemmerstoffer con il modello Ultra è prevista la S Pen. Il sobbalzo per le fotocamere sul modello Ultra sembra più grande del modello standard e, secondo il leaker potrebbe ospitare fino a quattro lenti wide, ultra-wide, telephoto o periscope. Il flash sul modello Ultra dovrebbe essere integrato nel sobbalzo.

L’arrivo a gennaio del nuovo dispositivo significherebbe uno strappo alla tradizione di Samsung che, tipicamente, presenta nuovi dispositivi top di gamma a febbraio. Insieme ai nuovi telefoni dovrebbe arrivare gli auricolari wireless Galaxy Buds 2, muova generazione che dovrebbe introdurre la certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla polvere).

