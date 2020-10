Jacuzzi SmartTub: la Spa in un’app in palmo di mano

Quando si parla di idromassaggio viene in mente certamente Jacuzzi, leader nel settore e vero e proprio marchio di riferimento per il benessere. Il brand fa un ulteriore passo in avanti nel mondo smart, annunciando l’integrazione del sistema SmartTub nella dotazione tecnologica delle Spa di serie su J-500 e J-400, optional su J-300. Ecco come avere una vera SPA nel palmo delle vostre mani.

Jacuzzi SmartTub è la piattaforma proprietaria che consente di controllare e gestire la propria Spa anche a distanza, attraverso l’utilizzo di smartphone e tablet. Grazie ad una semplice app si avrà accesso a numerose funzioni, tra le quali, ad esempio, quelle che consentono di variare la temperatura dell’acqua, ricevere avvisi di diagnostica, stimare i consumi di energia ed altro ancora.

Grazie a Jacuzzi SmartTub è possibile comunicare con la propria Spa in modo più smart e diretto, così da vivere un’esperienza di relax e di recupero all’insegna del comfort. Tra le caratteristiche di questa nuova funzione figurano una connessione cellulare sicura e stabile, setup facile senza necessità di credenziali, supporto al controllo vocale e a distanza, funzioni promemoria per ogni azione, avviso in caso di interruzione di corrente e stima dei consumi energetici.

Il sistema SmartTub utilizza la comunicazione su base cellulare e richiede la copertura della linea telefonica nella zona di installazione della Spa. La piattaforma è compatibile con Android e iOS, e supporta Alexa, iPad, Apple Watch e Google Assistant. Jacuzzi SmartTub include piano dati per 1 anno, successivamente sarà necessario stipulare un abbonamento A questo indirizzo tutte le informazioni necessarie.

