Garmin Index S2 è la bilancia smart per sportivi e non solo

Che sia per monitorare i parametri in vista della preparazione di una competizione sportiva, o più semplicemente per mantenersi in forma, pesarsi sulla bilancia è un gesto del tutto comune che, però, può rivelare molto di più del proprio peso corporeo.

Lo sa bene Garmin, azienda di riferimento per quanto riguarda la strumentazione satellitare per lo sport, il fitness e il wellness, che ha presentato la nuova bilancia smart Index S2, in grado di fornire indicazioni approfondite sul trend del peso e di diversi dati biometrici, come percentuale di grasso corporeo, BMI, massa muscolo scheletrica, massa ossea e percentuale di acqua corporea, utili per avere un quadro generale sullo stato di forma complessivo del proprio corpo.

La nuova bilancia smart Garmin Index S2, caratterizzata da un design pulito e da un ampio display a colori, permette agli sportivi, e a chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo, di non farsi influenzare dalle naturali variazioni del proprio peso corporeo. Questo grazie alla funzione di analisi della tendenza del peso, tramite cui la bilancia visualizza sullo schermo un grafico a linee che mostra i dati dell’utente rilevati nei 30 giorni precedenti, così da dare un quadro più ampio del proprio livello di forma e dei progressi.

Per gli atleti che vogliono avere indicazioni sul proprio livello di idratazione in base alle fluttuazioni del proprio peso corporeo, la Garmin Index S2 fornisce la differenza tra il peso corrente e il peso precedente. Grazie a questa informazione, è possibile capire come gestire al meglio la propria reidratazione a seguito di un allenamento molto intenso.

Tramite connessione Wi-Fi, la nuova bilancia Garmin si sincronizza automaticamente con l’account ed app Garmin Connect dell’utente direttamente dallo smartphone, per visualizzare tutte le informazioni dettagliate sullo stato di forma fisica.

Su Garmin Connect è possibile attivare o disattivare i widget integrati nella bilancia, monitorare l’andamento settimanale, mensile e annuale dei propri dati e, infine, anche aggiungere fino a 16 profili utenti, rendendo la Index S2 utile per tutta la famiglia o per il proprio team.

Disponibile in bianco e nero, dispone di una batteria con un’autonomia fino a 9 mesi. Dovrebbe essere disponibile a breve anche su Amazon. Il prezzo di listino è di 149,99 euro.